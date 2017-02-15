Сегодня родился предприниматель и меценат Савва Морозов

15.02.17 08:48Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Савва Тимофеевич Морозов родился (3) 15 февраля 1862 года. Он принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории предпринимательства.

Основатель династии, Савва Морозов-старший, был крепостным дворян Рюминых. От крестьянских корней он получил упорство в достижении цели и невероятную работоспособность. В начале 19 века он за огромные по тем временам деньги выкупил «вольную» от дворян Рюминых и был зачислен в купцы первой гильдии.

Еще через два десятка лет Морозовы получили потомственное почетное гражданство, а родоначальник клана имел свой дом в Москве. Крупнейшей морозовской фирмой была Никольская мануфактура, где делами сперва заправлял сам «Савва Первый», а затем его младший сын Тимофей. У Тимофея Саввича было четыре дочери и четверо сыновей; один из них, Савва, и стал наиболее известным представителем клана Морозовых.

Внук «Саввы Первого» Савва Тимофеевич получил хорошее образование – он учился в Московском университете, а впоследствии в Англии, в Кембридже, где знакомился с организацией текстильного дела на английских фабриках.

По возвращении из Англии Морозов приобрел на тихой аристократической московской улице барский особняк с садом. Дом быстро стал популярным местом. Получить приглашение на прием от жены Саввы, Зинаиды Григорьевны, почитали за честь самые высокопоставленные лица города. Сам Савва, впрочем, не любил эти великосветские салоны. В народе бродили легенды о несметном богатстве Саввы.

При этом он был скромен и непритязателен в быту. Он оставил о себе память как щедрый филантроп, занимаясь благотворительностью и жертвуя деньги на строительство приютов и больниц. Велика была помощь Морозова и национальной культуре. Он оказал неоценимую поддержку Московскому художественному театру в самый тяжелый период его становления и развития.

Много добрых слов о щедром меценате содержится в воспоминаниях Станиславского. Он сумел преодолеть консерватизм купеческой среды, в которой вырос, ее старые авторитеты и архаичные представления, религиозные и корпоративные предрассудки. Он преуспел благодаря деловому чутью и предпринимательской хватке, но главное – благодаря своему фантастическому трудолюбию.

Весной 1905 он выехал на лечение в Канны. (13) 26 мая Савва Морозов был найден в своем гостиничном номере мертвым, с простреленной грудью. До сих пор нет единой версии о том, было ли это самоубийство, или он пал жертвой убийц..

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