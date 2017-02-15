15 февраля - Сретенье Господне: что за праздник и что нельзя делать в этот день

15 февраля, православные отмечают Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", а второе значение этого слова — "радость". И этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Сретенье Господне: традиции

В этот день освящаются церковные свечи, также освящается вода в знак того, что Христос явился просвещением народа и свеча символизирует просвещение, теплоту, огонь очищающий. Поэтому освящаются свечи, освящается вода для того, чтобы человек имел отраду и утешение, и помощь Божественной благодати в своей жизни. Этим праздником заканчиваются и Рождественские святки.

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

Православные в дни святых праздников не делают следующего:

не ругаются; не прибираются – традиция не прибираться в доме, не работать в огороде и не рукодельничать в праздничные дни берет начало с дней возникновения христианства на Руси, когда религия насаждалась насильно: чтобы собрать новообращенных христиан в храме в разгар страды, требовалось запретить им работать под страхом божьего наказания; не стирают; не работают в огороде; не моются – однако душ принять в святые дни никем не возбраняется. С логической точки зрения толкование этого запрета таково: чтобы протопить баню нужно наколоть дров, наносить воды, несколько часов следить за печкой – то есть работы достаточно много.

Кроме того, на Сретение не советуют отправляться в дальнюю дорогу: она может кончиться плохо.

Многие интересуются: "Можно ли вязать в церковные праздники?" Запрета церкви на рукоделие в праздничные дни не существует, поэтому современные мастерицы, которым это занятие приносит удовольствие, могут творить в любой день, не забывая о Творце и необходимости посещать его храм.

В общем и целом, как и в любой двунадесятый праздник, в день Сретения Господня нежелательно работать. Исключением являются те случаи, когда работу необходимо выполнять во благо других людей.

Зато непременно стоит посетить церковь, так как в день Сретения Господня в храме совершается особое торжественное богослужение и служится молебен. Из церкви домой стоит захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освящаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течении целого года.

Так называемые Сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы. Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освящает сердца Святым Духом.

В течение же года свечу зажигали в таких случаях:

если над домом бушевала страшная непогода, если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм, если возникали сложности в родах, если человека «поймала черная болезнь» (эпилепсия), если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды.

Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сретенскую воду использовали в таких случаях: для лечения ран и внутренних болезней, от сглаза и ведьмовских чар, кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом, в начале сезона пасечники кропили ею ульи, этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Народные приметы

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

Еще этот праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. Потом во время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила. Также в этот день иногда поджигали друг другу волосы — это считалось верным средством от головной боли.

В Сретенье особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: "Корми кур овсом — летом будешь с яйцом". И наоборот: "Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды".

С этим праздником связано множество поговорок. Например, говорили: "Сретенье — зима с летом встретились"; "Солнце на лето, зима на мороз"; "У дня больше света, у ночи меньше стужи"; "Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет".

Не меньше было и примет на погоду.

Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.