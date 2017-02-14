Гороскоп на сегодня для всех

14.02.17 11:50Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Общий гороскоп на сегодня расскажет о том, что нас ожидает в течение дня.

В День всех влюбленных звезды помогают установить гармонию, уладить противоречия и советуют соблюдать нормы этикета, следить за равновесием интересов.

Прекрасный день для выбора и вручения подарков, покупки модного эксклюзива, парфюмерии, цветов, аксессуаров, стильных предметов интерьера.

Отличным презентом станет приглашение в элитное заведение, на премьеру, в путешествие, сертификат на престижную услугу.

Также положение звезд сегодня способствует перспективным знакомствам, удачным договоренностям, дает новый импульс дружеским симпатиям, любовным и деловым отношениям. .

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Вторник, 14.02.2017

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