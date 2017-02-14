10 фактов о Дне святого Валентина День святого Валентина у многих ассоциируется с сердечками и свиданиями. Но есть много фактов, о которых мало кто знает. Священник Валентин жил во времена императора Клавдия II Готского. Тот считал, что солдаты не должны иметь семьи. Валентин продолжал венчать всех желающих. За это его арестовали и казнили 14 февраля. Римско-католическая церковь считает Святого Валентина покровителем душевнобольных. В этот день немцы украшают лечебницы алыми лентами. В Саудовской Аравии запрещено праздновать День святого Валентина. По мнению местных властей это пропагандирует сексуальную распущенность. В Самборе, Львовской обл хранятся мощи Святого Валентина. Папа Римский подтвердил их аутентичность в 1759 году. Но неизвестно, это тот самый Валентин, которого считают покровителем влюбленных. Существует легенда, что в тюрьме Валентин познакомился с дочерью надзирателя Джулией. Перед казнью священник вылечил девушку от слепоты и написал девушке первое послание-валентинку. Валентинки занимают второе место по количеству продаж. Первыми являются рождественские открытки. Валентинки покупают в основном женщины. Кроме сердца, символами Дня святого Валентина считают купидона, двух голубей, красные розы. Младенец - Купидон с крыльями и стрелами с луком в руках происходит из древнего Рима и является сыном богини любви Венеры. В День святого Валентина люди чаще всего предлагают своим возлюбленным пожениться. В Голландии на День влюбленных женщины делают мужчинам предложение руки и сердца. Если мужчина отказывает, то он должен подарить ей взамен шелковое платье. В пакистанской столице Исламабаде суд запретил праздновать День святого Валентина. Суд пояснил, что праздник противоречит исламским традициям. СМИ запретили пропагандировать его. А магазинам проводить акции, связанные с Днем влюбленных. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама