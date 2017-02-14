10 фактов о Дне святого Валентина

14.02.17 10:10Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

День святого Валентина у многих ассоциируется с сердечками и свиданиями. Но есть много фактов, о которых мало кто знает.

  1. Священник Валентин жил во времена императора Клавдия II Готского. Тот считал, что солдаты не должны иметь семьи. Валентин продолжал венчать всех желающих. За это его арестовали и казнили 14 февраля.

  2. Римско-католическая церковь считает Святого Валентина покровителем душевнобольных. В этот день немцы украшают лечебницы алыми лентами.

  3. В Саудовской Аравии запрещено праздновать День святого Валентина. По мнению местных властей это пропагандирует сексуальную распущенность.

  4. В Самборе, Львовской обл хранятся мощи Святого Валентина. Папа Римский подтвердил их аутентичность в 1759 году. Но неизвестно, это тот самый Валентин, которого считают покровителем влюбленных.

  5. Существует легенда, что в тюрьме Валентин познакомился с дочерью надзирателя Джулией. Перед казнью священник вылечил девушку от слепоты и написал девушке первое послание-валентинку.

  6. Валентинки занимают второе место по количеству продаж. Первыми являются рождественские открытки. Валентинки покупают в основном женщины.

  7. Кроме сердца, символами Дня святого Валентина считают купидона, двух голубей, красные розы.

  8. Младенец - Купидон с крыльями и стрелами с луком в руках происходит из древнего Рима и является сыном богини любви Венеры.

  9. В День святого Валентина люди чаще всего предлагают своим возлюбленным пожениться.

  10. В Голландии на День влюбленных женщины делают мужчинам предложение руки и сердца. Если мужчина отказывает, то он должен подарить ей взамен шелковое платье.

В пакистанской столице Исламабаде суд запретил праздновать День святого Валентина. Суд пояснил, что праздник противоречит исламским традициям. СМИ запретили пропагандировать его. А магазинам проводить акции, связанные с Днем влюбленных.

Похожие новости

13.02.17 17:33Красивые поздравления c Днем Святого Валентина любимой жене или девушке

13.02.17 17:15Красивые поздравления с Днем Святого Валентина парню (мужу)

10.01.17 08:0010 января - Домочадцев день, или Рождественский мясоед: традиции и обычаи

13.02.14 14:11День святого Валентина в Николаеве: не креативнее, чем у соседей, но со своей изюминкой

19.09.12 10:30НСЖУ мобилизует прессу для противостояния закону о клевете

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 14.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:38Гройсман назвал цену отказа от угля из Донбасса

13:27В РФ судят 18-летнего украинца за теракт в Ростове

13:15В Николаеве разыскивается без вести пропавший подросток

13:00На Николаевшине вооружённый дробовиком мужчина напал на контролёров облэнерго

12:55На Днепропетровщине спецназовцы полдня уговаривали грабителя сдаться

12:48Николаевцы завоевали 12 золотых медалей на турнире в Хорватии

12:37Тина Кароль выпустила новое видео ко Дню влюбленных (видео)

12:26ПАО «Николаевская ТЭЦ», а также 70% акций «Николаевоблэнерго» Фонд Госимущества выставит на продажу

12:25Взрыв в Донецке: новые подробности

12:225 ЛУЧШИХ СЦЕНАРИЕВ, КАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

12:11Эти 5 вещей делают мужчины, как только начинают терять волосы

12:02Как сделать валентинку своими руками (видео)

12:00В ЕС призвали прекратить поддержку властей Украины

11:50Гороскоп на сегодня для всех

11:30В Николаеве подвели итоги областного этапа конкурса «Учитель года»

11:17В Польше зафиксирована самая большая вспышка птичьего гриппа за последние 10 лет

11:06Джемилев сообщил, какой бред нес Путин во время аннексии Крыма

11:00Распад империи. Когда Украина и РФ смогут наладить добрососедские отношения

10:52Как Гвардиола поддержал хавбека "Борнмута", у которого умерла дочь

10:40В оккупированном Крыму начали блокировать украинские сайты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.01.17 13:442170

В Николаеве пройдет акция «Николаев — чистый город»

31.01.17 13:451720

Завтра в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

31.01.17 13:541680

Названо точное число играющих в футбол украинцев

31.01.17 14:151250

Жительница Николаева с болезнью сердца закрыла сбор средств для оказания помощи

Самые читаемые

11.02.17 18:1612090

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187740

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506700

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284940

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама