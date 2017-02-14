Религиозные праздники 14 февраля

14 февраля православные верующие чтут память мученика Трифона, а католики - Кирилла и Мефодия, покровителей Европы.

Мученик Трифон

Исторических сведений о жизни святого Трифона практически не сохранилось. По преданию, он родился во Фригии в христианской семье в III веке, стал талантливым проповедником и был казнен во время гонений на христиан при императоре Декии в Никее в 250 году. Впоследствии мощи мученика были перенесены в Константинополь, а затем в Рим.

Особое же почитание святого Трифона не связано с местным преданием, по которому во время царской охоты у Ивана Грозного улетел любимый кречет, и царский сокольник Трифон Патрикеев, посланный на его поиски, зная крутой царский нрав, горячо молился о помощи своему небесному покровителю.

Несколько дней он тщетно ездил по подмосковным лесам, а когда в изнеможении прилег отдохнуть, во сне ему явился святой Трифон на белом коне, держа на руке пропавшую птицу. Проснувшись, сокольник обнаружил ее сидящей рядом с ним на ветке дерева. На этом месте — в районе нынешней Марьиной рощи — он в благодарность построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.

Поэтому в византийской иконографии этот святой изображается стоящим с крестом в руке, а в русской – с соколом и часто на коне.

Сейчас одна икона с частицей мощей святого находится в храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной роще, а другая — в Знаменском храме в Переяславской слободе.

День святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы

Сейчас, особенно после того как папа Иоанн Павел II провозгласил их покровителями Европы, почитание святых Кирилла и Мефодия в католической церкви почти столь же развито, как и в православной. Но путь к их прославлению на Западе был не прост.

Судьба их складывалась трудно еще во время их жизни в Великой Моравии. Литургия на славянском языке, которую они с миссионерскими целями вводили среди славян, встречала жестокое сопротивление служащего на латыни немецкого духовенства. Поэтому святые братья направились в Рим, где в 863 году папа Адриан II официально разрешил им служить на славянском языке.

Но несмотря на это благословение, столкновения сторонников и противников славянской литургии продолжались. Поэтому неудивительно, что после смерти епископа Моравского Мефодия в 885 году (его брат умер в Риме в 869 году), деятельность "славянского" духовенства была насильственно прекращена: Великоморавский князь Сватоплук выгнал со своих земель сторонников славянского обряда — часть из них переселилась на Балканы, а часть пряталась от властей в труднодоступных местах.

Зато на Балканах, в Болгарии, ученики Кирилла и Мефодия были тепло приняты и заложили основы древнеболгарской письменности и славянского православия.

Между тем, в 907 году Великая Моравия как государство перестала существовать, и центром "славянского" духовенства стало формирующееся чешское государство. Здесь на протяжении нескольких столетий славянская служба сохранялась и сосуществовала со службой латинской.

Вторым центром славянской литургии на Западе была Далмация, где монахи пользовались не только церковнославянским языком, но и изначальным кирилло-мефодиевским письмом — глаголицей.

Эти две области — Чехия и Далмация — впоследствии стали основными территориями, на которых католиками почитались святые Кирилл и Мефодий. Они были канонизированы папой Иоанном IX (914-928) уже спустя 50 лет после своей смерти, но всего лишь как "местночтимые святые", почитание которых не обязательно для всей церкви.

Славяне пытались добиться их общецерковного почитания, но уже папа Иоанн Х в 924 году упрекал хорватов в том, что они ссылаются на Мефодия, имя которого не зафиксировано ни в одном своде святых, а папа Александр II (1061–1073) даже называл Мефодия еретиком.

Дискуссии о почитании Кирилла и Мефодия в католической церкви возобновились лишь в ХIХ веке в связи с общим подъемом национального самосознания малых народов, в том числе славян. Почитание солунских братьев постепенно возобновилось. Большую роль в этом сыграл папа Лев XIII, в 1880 году издавший энциклику Grande Mundus, причислившую Кирилла и Мефодия к общечтимым католическим святым.

Самые пышные торжества ежегодно проходят в городе Влеград в Моравии, где находится могила святого Мефодия.

Что же касается святого Валентина, то общечтимого святого с таким именем в Общем литургическом календаре католической церкви нет, а среди местночтимых святых 14 февраля упоминаются три Валентина — двое принявших мученическую смерть в Риме во II и в III веке и один — в Северной Африке. Никаких сведений об их жизни не сохранилось, а в средневековой "Золотой легенде" отсутствует какая бы то ни было романтическая окрашенность образа святого Валентина. Легенду о Валентине как авторе первой в истории "валентинки" придумали уже в XX веке.

Кроме того, День святых Кирилла и Мефодия имеет статус праздника, то есть уровень почитания, не допускающий литургических празднований других святых (исключения составляют немногие места, где тот или другой святой Валентин почитается как покровитель города или местности, а также храмы, носящие имя одного из них и, соответственно, отмечающие в этот день престольный праздник).