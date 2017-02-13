Красивые поздравления c Днем Святого Валентина любимой жене или девушке

|13.02.17 17:33
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В этот день самые нежные слова звучат в адрес прекрасных женщин.
Не забудьте поздравить любимую с Днем Святого Валентина-2017. Скрасьте ее будни красивым признанием в любви и преданности.
Мечтал я выразить не раз
Все то, что значишь для меня ты,
Искал неповторимых фраз,
Искал слова, что так богаты.
Но чувствам не подвластна речь,
И принял я как неизбежность,
Что не смогу в слова облечь
Неиссякаемую нежность.
Ангел мой, моя супруга
И прекрасная жена,
Моя верная подруга,
Ты одна лишь мне нужна!
Я люблю тебя так сильно!
Знай, с тобою счастлив я.
С днем святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Я в глазах твоих утону! Можно?
Ведь в глазах твоих утонуть. Счастье!
Я любить тебя буду . Можно?
Очень трудно любить. Ты мне веришь?
Ну, а если уеду. Напишешь?
Я хочу быть с тобою. Слышишь?
Долго, долго, всю жизнь. Понимаешь?
Ты ответишь глазами. Любишь!
Если, да, то тебе обещаю,
Что ты самым счастливым будешь!
Если, нет, то тебе умоляю,
Не тяни глазами в омут,
Я любить тебя буду. Можно?
Даже, если нельзя. Буду!!!
Я верю в колдовство любви,
В ее таинственную силу,
И в день святого Валентина
Тебе шлю импульсы свои.
Нет теплее твоих рук,
Нет светлее твоих глаз.
Пусть не будет разлук
И печалей у нас!
В день святого Валентина
Подарю тебе букет
Поцелуев и объятий,
Шум весны и солнца свет.
Подарю тебе я нежность
И красивые слова,
Страсти пыл и свою верность.
Как же я люблю тебя!
Тебя обниму я за стан твой осиновый.
И буду шептать из сердца пришедшие
Свои поздравления с Днем Валентина я.
Согрею тебя своей страстью безудержной,
Закутаю в нежность тебя, дорогая.
Любовь вместе с верностью вечной супружеской
Сегодня к твоим я ногам возлагаю!
Моей нежной, любимой и ждущей,
Чьим теплом я всегда окружен,
И рукам ее не устающим
В любви признания и низкий поклон!
Ты даришь счастье постоянно,
Хранишь уют, несешь покой.
Готов твердить я неустанно,
Насколько счастлив быть с тобой!
Люблю тебя, моя родная!
Поверь, любовь моя сильна!
С днем Валентина поздравляю
Тебя, любимая жена!
В день святого Валентина
Подарю тебе букет
Поцелуев и объятий,
Шум весны и солнца свет.
Подарю тебе я нежность
И красивые слова,
Страсти пыл и свою верность.
Как же я люблю тебя!
Ароматом ярким, нежным
Преисполнен это день.
Пусть сугробов много снежных,
Но в душе звенит капель.
С днем влюбленных поздравляю
И кричу тебе я вновь –
Как же счастлив я, родная!
Ты – мой свет, моя любовь!
Ты поешь - и звезды тают
Как поцелуи на устах.
Посмотришь - небеса играют
В твоих божественных глазах.
Идешь - и все твои движенья,
Поступки все и все черты
Так полны чувств и выраженья,
Так полны дивной простоты!
Судьба тебя вручила мне, родная,
И лучшего подарка я не знаю!
Моя любовь и радость – ты,
Любой мечты осуществленье,
Невероятной красоты
И нежности ты воплощенье.
Люблю тебя я всей душой,
И в день влюбленных поздравляю,
И вместе каждый миг с тобой
Я быть, любимая, желаю!
Изгибы прекрасного тела,
Твой запах – манящий дурман…
Ты сердцем моим завладела,
Сжимая все крепче капкан!
С тобой не расстанусь! Куда мне
Без линии бархатных плеч?
Святой Валентин свое знамя
Доверил влюбленным беречь.
Прими в подарок от меня Свет звезд, идущий с небосклона, Синь неба, тихий шум дождя, Бегущую средь горных склонов Речушку — звонче хрусталя. Прими в подарок и меня!
Кохання – це подих, який я втрачаю,
Коли твої очі я знов зустрічаю.
Кохання – це звук мого серця,
Послухай, як швидко воно в мене б’ється!
Смотрю в твои глаза, любимая,
И понимаю лишь одно:
Такую женщину красивую
Найти не каждому дано!
Пусть день влюбленных будет радостным,
И лишь улыбки дарит он.
Пусть прозвучит признанье сладостно,
Что я до ужаса влюблен!
Твои глаза сведут с ума,
А губы лаской успокоят.
Уже давно лишь ты одна
Из моих мыслей не выходишь.
И в день влюбленных я хочу,
Чтоб были вместе мы с тобою.
Тебя сегодня одарю
Прекрасной чистою любовью.
ы поешь — и звезды тают
Как поцелуи на устах.
Посмотришь — небеса играют
В твоих божественных глазах.
Идешь — и все твои движенья,
Поступки все и все черты
Так полны чувств и выраженья,
Так полны дивной простоты!
Судьба тебя вручила мне, родная,
И лучшего подарка я не знаю!