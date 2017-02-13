Красивые поздравления c Днем Святого Валентина любимой жене или девушке

В этот день самые нежные слова звучат в адрес прекрасных женщин.

Не забудьте поздравить любимую с Днем Святого Валентина-2017. Скрасьте ее будни красивым признанием в любви и преданности.

Мечтал я выразить не раз Все то, что значишь для меня ты, Искал неповторимых фраз, Искал слова, что так богаты. Но чувствам не подвластна речь, И принял я как неизбежность, Что не смогу в слова облечь Неиссякаемую нежность.

Ангел мой, моя супруга И прекрасная жена, Моя верная подруга, Ты одна лишь мне нужна! Я люблю тебя так сильно! Знай, с тобою счастлив я. С днем святого Валентина Поздравляю я тебя!

Я в глазах твоих утону! Можно? Ведь в глазах твоих утонуть. Счастье! Я любить тебя буду . Можно? Очень трудно любить. Ты мне веришь? Ну, а если уеду. Напишешь? Я хочу быть с тобою. Слышишь? Долго, долго, всю жизнь. Понимаешь?

Ты ответишь глазами. Любишь! Если, да, то тебе обещаю, Что ты самым счастливым будешь! Если, нет, то тебе умоляю, Не тяни глазами в омут, Я любить тебя буду. Можно? Даже, если нельзя. Буду!!!

Я верю в колдовство любви,

В ее таинственную силу,

И в день святого Валентина

Тебе шлю импульсы свои.

Нет теплее твоих рук, Нет светлее твоих глаз. Пусть не будет разлук И печалей у нас!

В день святого Валентина Подарю тебе букет Поцелуев и объятий, Шум весны и солнца свет. Подарю тебе я нежность И красивые слова, Страсти пыл и свою верность. Как же я люблю тебя!

Тебя обниму я за стан твой осиновый. И буду шептать из сердца пришедшие Свои поздравления с Днем Валентина я. Согрею тебя своей страстью безудержной, Закутаю в нежность тебя, дорогая. Любовь вместе с верностью вечной супружеской Сегодня к твоим я ногам возлагаю!

Моей нежной, любимой и ждущей, Чьим теплом я всегда окружен, И рукам ее не устающим В любви признания и низкий поклон!

Ты даришь счастье постоянно, Хранишь уют, несешь покой. Готов твердить я неустанно, Насколько счастлив быть с тобой! Люблю тебя, моя родная! Поверь, любовь моя сильна! С днем Валентина поздравляю Тебя, любимая жена!

В день святого Валентина Подарю тебе букет Поцелуев и объятий, Шум весны и солнца свет. Подарю тебе я нежность И красивые слова, Страсти пыл и свою верность. Как же я люблю тебя!

Ароматом ярким, нежным Преисполнен это день. Пусть сугробов много снежных, Но в душе звенит капель. С днем влюбленных поздравляю И кричу тебе я вновь – Как же счастлив я, родная! Ты – мой свет, моя любовь!

Ты поешь - и звезды тают

Как поцелуи на устах.

Посмотришь - небеса играют

В твоих божественных глазах.

Идешь - и все твои движенья,

Поступки все и все черты

Так полны чувств и выраженья,

Так полны дивной простоты!

Судьба тебя вручила мне, родная,

И лучшего подарка я не знаю!

Моя любовь и радость – ты,

Любой мечты осуществленье,

Невероятной красоты

И нежности ты воплощенье.

Люблю тебя я всей душой,

И в день влюбленных поздравляю,

И вместе каждый миг с тобой

Я быть, любимая, желаю!

Изгибы прекрасного тела, Твой запах – манящий дурман… Ты сердцем моим завладела, Сжимая все крепче капкан! С тобой не расстанусь! Куда мне Без линии бархатных плеч? Святой Валентин свое знамя Доверил влюбленным беречь.

Прими в подарок от меня Свет звезд, идущий с небосклона, Синь неба, тихий шум дождя, Бегущую средь горных склонов Речушку — звонче хрусталя. Прими в подарок и меня!

Кохання – це подих, який я втрачаю, Коли твої очі я знов зустрічаю. Кохання – це звук мого серця, Послухай, як швидко воно в мене б’ється!

Смотрю в твои глаза, любимая, И понимаю лишь одно: Такую женщину красивую Найти не каждому дано!

Пусть день влюбленных будет радостным, И лишь улыбки дарит он. Пусть прозвучит признанье сладостно, Что я до ужаса влюблен!

Твои глаза сведут с ума, А губы лаской успокоят. Уже давно лишь ты одна Из моих мыслей не выходишь.

И в день влюбленных я хочу, Чтоб были вместе мы с тобою. Тебя сегодня одарю Прекрасной чистою любовью.

ы поешь — и звезды тают Как поцелуи на устах. Посмотришь — небеса играют В твоих божественных глазах. Идешь — и все твои движенья, Поступки все и все черты Так полны чувств и выраженья, Так полны дивной простоты! Судьба тебя вручила мне, родная, И лучшего подарка я не знаю!