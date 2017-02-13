Красивые поздравления с Днем Святого Валентина парню (мужу)

Не забудьте сказать вашим вторым половинам, как сильно вы их любите и как они для вас дороги.

Порой при личной встрече мы не можем выразить наши чувства так ярко и искренне, как в письме и смс. Именно поэтому мы подобрали для вас разнообразные и красивые поздравления с Днем Святого Валентина-2017.

Любимого мужа Поздравить должна. Февральская стужа… А в сердце – весна! Пусть день Валентина Подарит любовь. Ты – лучший мужчина! Скажу тебе вновь.

Я в глазах твоих утону! Можно? Ведь в глазах твоих утонуть. Счастье! Я любить тебя буду . Можно? Очень трудно любить. Ты мне веришь? Ну, а если уеду. Напишешь? Я хочу быть с тобою. Слышишь? Долго, долго, всю жизнь. Понимаешь?

Ты ответишь глазами. Любишь! Если, да, то тебе обещаю, Что ты самым счастливым будешь! Если, нет, то тебе умоляю, Не тяни глазами в омут, Я любить тебя буду. Можно? Даже, если нельзя. Буду!!!

Ты рядом, и всё прекрасно: И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, За то, что ты есть на свете. Спасибо за эти губы, Спасибо за руки эти. Спасибо тебе, мой любимый, За то, что ты есть на свете. Мы рядом, а ведь могли бы Друг друга совсем не встретить... Единственный мой, спасибо За то, что ты есть на свете!

Пусть же день Валентина святого Будет праздником нашего дома. Чтобы вечно любовь в нём цвела И теплом наполняла сердца. Поздравляю тебя, мой любимый, С днем влюбленных, с днем Валентина!

Нет теплее твоих рук, Нет светлее твоих глаз. Пусть не будет разлук И печалей у нас!

В день святого Валентина О любви скажу тебе. Ты – мой повод и причина Благодарной быть судьбе. Для меня ты самый-самый, Дорогой мой человек. Мой любимый и желанный, Будь же счастлив ты вовек!

Моя душа як сад весною До сонця квіт свій простягає, Вона лиш сповнена Тобою Життя у собі відчуває!

Я закричу на цілий світ Я всіх людей переконаю, Що найпалкіше в цьому світі Одного лиш тебе кохаю!

В заснеженном красивом феврале Я снова о любви скажу тебе. И в этот День святого Валентина, Растает сердце по-весеннему красиво! Поздравлю нежными тебя словами, Улыбкой, теплым взглядом и цветами. Пусть годы нашей жизни улетая, Для нас на небе звезды зажигают!

Люблю тебя, как солнце любит свет, Как птицы небо и росу цветы! С тобой готова я встречать рассвет Мой ангел, что спустился с высоты! Твое тепло, и ласку нежных рук Я никогда и ни на что не променяю! Нас синий небосвода полукруг С днем Валентина тихо поздравляет!

Кохання – це подих, який я втрачаю, Коли твої очі я знов зустрічаю. Кохання – це звук мого серця, Послухай, як швидко воно в мене б’ється!

Семейная лодка уверенно вдаль Плывет, не взирая на годы. Желаю, мой муж, не изведать печаль, И жить с ощущеньем свободы!

Ведь день всех влюбленных – особенный день Романтики, радости, счастья! И мне признаваться сегодня не лень В любви тебе, милый, и в страсти!

Мой муж любимый, дорогой, Я очень счастлива с тобой, И в день святого Валентина Хочу за все сказать спасибо –

Что вместе ты со мной всегда, Проходит стороной года, А нам, как прежде, по пути, И рядом так легко идти!

Ти музика мого життя, Чарівний спів – без слів, без порівняння. Мелодія, якій немає вороття, Бо душі наші з’єднані коханням!