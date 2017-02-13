Умер Владимир Почтаренко: руководитель народного коллектива бального танца «Грация»

13.02.17 12:14Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

12 февраля скончался руководитель народного коллектива бального танца «Грация» Владимир Георгиевич Почтаренко, который воспитал несколько поколений николаевских танцоров.

Об этом утром 13 февраля сообщила воспитанница Владимира Георгиевича Елена Дяченко в социальной сети facebook.

«Вчора перестало битись велике та безмежно добре серце Людини, яка навчила мене відчувати музику та любити танець… Не стало мого першого та найкращого вчителя… Почтаренко виховав не одне покоління прекрасних дітей танцю… Світла пам’ять…», — написала Елена.

Владимир Георгиевич Почтаренко — заслуженный работник культуры Украины, Президент Федерации спортивного танца Николаевщины, обладатель Диплома Королевского хореографического общества Великобритании, почетного Знака Министерства культуры и туризма Украины, Почетного знака «Перлина Миколаївщини», «Горожанин года-2009».

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