В Николаеве умер судья Михаил Пустовар В воскресенье, 12 февраля, скоропостижно скончался судья Апелляционного суда Николаевской области Михаил Леонидович Пустовар. Об этом «Новостям-N» рассказали источники в Апелляционном суде. По словам источника, 55-летний Михаил Пустовар скончался во время операции. 8 сентября 2016 года решением Верховной Рады Михаил Пустовар был отправлен на пенсию. Прощание с Михаилом Леонидовичем Пустоваром состоится 14 февраля в 12 часов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама