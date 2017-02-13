30.01.17 12:421190
В Николаеве умер судья Михаил Пустовар
|13.02.17 09:49
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В воскресенье, 12 февраля, скоропостижно скончался судья Апелляционного суда Николаевской области Михаил Леонидович Пустовар.
В воскресенье, 12 февраля, скоропостижно скончался судья Апелляционного суда Николаевской области Михаил Леонидович Пустовар.
Об этом «Новостям-N» рассказали источники в Апелляционном суде.
По словам источника, 55-летний Михаил Пустовар скончался во время операции.
8 сентября 2016 года решением Верховной Рады Михаил Пустовар был отправлен на пенсию.
Прощание с Михаилом Леонидовичем Пустоваром состоится 14 февраля в 12 часов.