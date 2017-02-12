Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Практически во всем мире 14 февраля люди празднуют День влюбленных вот уже на протяжении многих лет. Они дарят своим вторым половинкам сердечки, чаще всего в виде открыток, радуют различными романтическими сюрпризами. Однако кто такой святой Валентин, откуда произошли все эти традиции и почему их так яро чтят в наше время, мало кто знает. Что же, попробуем разобраться в истории данного торжества, окунаясь в глубины религии и мифологии, а также ориентируясь на традиции различных стран и народов.

Традиции, которые зависят от культуры определенной страны

Несмотря на то что мы теперь знаем, кто такой святой Валентин, и что его родина – Италия, торжество, устраивающееся в его честь, охватывает весь мир.

В Англии, где праздник впервые отмечался, в наши дни чаше всего гадают… на птицах. Если 14 февраля вы первым делом видите малиновку – то жить вам с моряком долго и счастливо. Воробей же встречается чаще всего к бедному жениху, а вот щегол – явный вестник богатого принца. Когда этот праздник стал достоянием американцев, их мужчины взяли за традицию дарить своим вторым половинкам марципаны.

Сегодня же их легко заменяют на шоколад и прочие кондитерские изделия, но при этом их цвет должен оставаться красным или белым. Самые дорогие подарки своим женщинам делают французы – они преподносят драгоценности и ювелирные украшения тем, кого любят.

А вот в Японии граждане ограничиваются только шоколадом. При этом данный продукт является проявлением чистейшей любви, и признаться в своих чувствах может как мужчина, так и женщина.

Любовные ритуалы, связанные с этим торжеством

В привычной для нас форме праздник всех влюбленных стали отмечать лишь в 19-м столетии в Великобритании. Конечно же, о том, кто такой святой Валентин, а также историю происхождения всего этого ритуала никто не знал.

Для людей это уже стало простым развлечением, которое появилось то ли по велению Папы Римского, то ли по какому-то указу местного правительства. Однако каждый год 14 февраля юноши вытягивали из барабана записки, в которых были указаны имена знакомых им девушек.

Так складывались «парочки», которые в течение года должны были принимать ухаживания друг друга, после чего они могли разойтись или пожениться. Позже данная традиция перекочевала в США, где обрела большую популярность и новые правила, многие из которых хорошо знакомы нам сегодня.

История праздника святого Валентина в ХХ столетии

На заре нового века за подобное развлечение взялись новоявленные коммерсанты. В продаже благодаря им появились открытки в форме сердец, специализированные подарочные букеты, конфеты и прочие безделицы.

Также хозяева ресторанов и кафе начали организовывать определенные программы, на которых могли присутствовать только влюбленные пары.

Постепенно данное торжество стало отличной возможностью заработать на продаже открыток, «валентинок», цветов, хорошего вина и прочих презентов, которые сегодня, как правило, мужчины дарят своим возлюбленным дамам. В 21-м же веке в честь подобного праздника чего только не устраивают. И диджейские специализированные сеты, и фильмы, и концерты, и множество других мероприятий.

Красивая сказка, которая могла бы быть правдой

В наши дни существует так называемая «Золотая легенда», которая повествует о том, кто такой святой Валентин, где он жил и почему он стал покровителем всех влюбленных. Итак, некогда правящий в Римской империи Клавдий II счел, что в его войско неохотно поступают молодые мужчины.

Ему показалось, что именно жены не пускают их на войну, поэтому император подписал указ о запрете на венчания для каждого неженатого представителя сильного пола. Валентин же был местным лекарем, проповедником христианства.

Наряду с этим он тайно венчал влюбленных. Однажды к нему обратился человек, чья дочь Юлия была слепа, и он назначил ей мазь. Позже до Клавдия дошли слухи о тайных венчаниях, и Валентина заперли в темницу.

Зная, что его казнят, он отправил Юлии конверт, где вместе с целебным шафраном оставил послание с текстом «Твой Валентин». Бывшего лекаря казнили 14 февраля, а девушка, открыв конверт, обрела зрение. Официально же данный праздник был занесен в церковные каноны в 496 году.

Происхождение Дня святого Валентина по языческой теории

Некоторые историки полагают, что данное торжество было выдумано, как и сам святой Валентин, для того чтобы вытеснить из римских традиций очень жестокий языческий праздник.

По давней традиции город Рим был основан братьями – Ромулом и Ремом, которых вскармливала своим молоком волчица. Именно поэтому каждый год жители империи приносили в жертву одну овцу (еда волков), а также собаку (животное, которое волки ненавидят). Шкуру мертвых животных делили на узкие тонкие ремни, после чего полностью обнаженные молодые парни стегали ими всех, кто попадался на пути.

Примечательно, что под эти удары пытались попасть молодые девушки, так как считалось, что шрамы позволяют удачно выйти замуж, выносить и родить ребенка.

В свою очередь, история появления Дня святого Валентина тут связана с тем, что эти ремни назывались «фебруа», а сам ритуал проводился в середине нынешнего февраля, который в романо-германских языках звучит как «фебруарий» и прочие его производные.

Краткое заключение

Такое загадочное и разнообразное происхождение праздника «День святого Валентина» сделало его мировым торжеством. В нашей стране он также обрел популярность, но только с началом 1990-х годов. Также во всем мире принято полагать, что браки, заключенные именно 14 февраля, будут не только счастливыми, но еще и вечными.