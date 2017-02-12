Украинец покорил самую высокую вершину Америки и поднял флаг своего города

Группа альпинистов из десяти человек, среди которых было восемь украинцев, поднялась на самую высокую гору Америки Аконкагуа, высотой почти 7 тысяч метров.

Об этом сообщает Форпост.

"Поднимались 20 часов. Температура колебалась от -35 до -40 градусов на ветру Покорив высочайшую вершину Америки, я развернул флаг Львова", - рассказал львовянин Роман Городечний.

В планах львовянина покорить все высочайшие вершины континентов.

Аконкагуа, по материалам Википедии, самая высокая гора Америки. Входит в состав альпинистского проекта "Семь вершин". Эквадорец швейцарского происхождения Карл Еглофф, побил рекорд Килиана в скоростном забеге на Аконкагуа. Его время составлял 11 ч 52 мин против 12 ч 49 мин каталанского звезды мирового скайраннінгу.

Первая известная в истории попытка восхождения на гору было совершена в 1897 году экспедицией англичанина Эдварда Фицджеральда. Пик был впервые покорен Матиасом Зурбріггеном 14 января 1897 года.

Самым молодым человеком, покорившим Аконкагуа, был Тайлер Армстронг из Калифорнии, который поднялся на вершину в 9-летнем возрасте 24 декабря 2013 года .Старший пікорювач вершины — Скотт Льюис, который достиг вершины 26 ноября 2007 года в 87-летнем возрасте.

На Аконкагуа погибли 135 альпинистов, большинство из осложнения высотной болезни, а также из-за падения, сердечные приступы и гипертония.

Первый смертельный случай произошел с австрийцем Степанеком в 1926 году. В среднем на Аконкагуа ежегодно погибают трое альпинистов.