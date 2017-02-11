Умер начальник Национальной академии обороны Геннадий Воробьев Генерал скончался в своем кабинете. Утром 11 февраля в Университете обороны Украины скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков. Талантливый. Умный. Мудрый. Не всегда удобный. Он провел в АТО много больше, чем многие и многие. Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной Вольный, - написал Бирюков. Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан был более краток: Неудобный, но Вольный... недоспорили ... недоговорили, - написал Рубан в "Фейсбуке". Воробьев возглавлял Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского после того как покинул Генштаб. За время своей службы был награжден орденами Богдана Хмельницкого III-й степени и "За мужество" III-й степени, многими медалями и отличиями Министерства обороны Украины и других силовых структур государства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама