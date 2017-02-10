«Афганцы» и сегодня в боевом строю

10.02.17 20:40Сколько просмотров этой статьи137Сколько комментариев этой статьи0

15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась война, которая длилась почти 10 лет и унесла более 13 тысяч жизней, оставила многих детей сиротами, жен –вдовами, матерей- оплакивающими до конца дней смерть своих детей.

Этот день стал для многих напоминанием о боевом братстве, возникшем на этой войне с душманами, о солдатском пайке, которым делились с товарищем, о шквальном огне, от которого прятались в ущельях, о тех, с кем шли в разведку и смертный бой.

Сегодня, в преддверии этой памятной даты - 28-летия вывода войск из Афганистана, мы вспоминаем те минуты, когда последний советский солдат перешел по мосту через пограничную реку Аму-Дарью, вовращаясь после этой долгой войны домой, - сказал на встрече с ветеранами-«афганцами» Заводского района руководитель общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка. Этот день стал и днем радости, и днем скорби по тем, кто не пришел с той войны. Мы помним о них. Время не властно стереть их с нашей памяти , заставить забыть их подвиг во имя верности долгу, присяге, Родине. И сегодня вы – тот коллектив, который может передать свой опыт, свое понимание долга, чести, верности Родине нашей молодежи, помочь им правильно осмыслить нашу историю.

Владислав Чайка

На этой встрече собрались «афганцы» - еще относительно молодые люди, но уже ветераны. Они готовы к активным действиям в интересах государства и сегодня. И не только готовы, но и действуют. Недаром присутствующие на встрече руководители ветеранских организаций района, города и области Олег Кривцун, Сергей Паливода и Николай Поротников отметили их активность в работе с молодежью.

Владислав Чайка

Многих за их активную позицию наградили благодарностями и грамотами. А ведущий этой встречи глава Заводской райадминистрации Вячеслав Карцев еще раз напомнил всем, насколько важно их участие в жизни общества, воспитании молодого поколения.

Были и подарки: продуктовые наборы и материальная помощь от организации « Миколаїв-єдина родина» и нардепа Бориса Козыря. Причем, в ближайшие дни эти подарки будут доставлены и семьям тех, кто не пришел с войны.

Владислав Чайка

А наши ветераны-«афганцы» в эти дни могут снова встретиться в областном Дворце культуры, в Свято-Никольской церкви на панихиде по погибшим и на торжественном шествии 15 февраля, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Владислав Чайка

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