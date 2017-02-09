Легендарный советский вратарь Виктор Чанов умер после избиения под Киевом

09.02.17 16:49Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Стала известна причина смерти вратаря «Шахтера», «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова.

20 января он получил черепно-мозговую травму в результате нападения остановивших его машину неизвестных в окрестностях Киева, а 8 февраля скончался.

Неизвестные остановили его автомобиль и избили его. Медицинское вмешательство не помогло: несмотря на то, что Чанову была сделана нейрохирургическая операция, он скончался в больнице.

Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке. В профессиональный футбол пришел в 19 лет. Три года — с 1978-го по 1981-й — он провел в донецком «Шахтере», затем перешел в киевское «Динамо». В столичной команде Чанов выступал девять лет — до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил всего восемь голов.

Чанов — трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года начал тренерскую карьеру: в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо

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