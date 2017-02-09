Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

Великий пост – самый значимый период для жизни любого христианина. Главная цель поста – это покаяние перед Богом, а это и есть один из центральных столбов верования во многих протестантских конфессиях.

Начало Великого поста в 2017 году начинается 27 февраля и продлится он до 15 апреля. Пост предвещает собой большой и светлый праздник Пасхи.

Пост - это строгий запрет или ограничение на употребление отдельных продуктов, а также на проведение увеселительных мероприятий.

Продукты которые не рекомендуется употреблять в Великий Пост

В Великий Пост не рекомендуется употреблять в пищу мясо, яйца, молоко, однако можно есть рыбу, но только в праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы. Также разрешается употреблять в пищу морепродукты: кальмары, креветки, мидии. Важно помнить, что целью поста является еще и очищение души, а не только желудка.

В первую и последнюю неделю Великого Поста исключаются мясные и молочные продукты. Есть можно только раз в день, вечером, но на выходных разрешается употребление пищи два раза в день.

В понедельник, среду и пятницу употребляют пищу в холодном виде, без масла. По вторникам и пятницам можно есть горячую пищу без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу и употреблять виноградное вино.

В страстную Пятницу стоит воздержаться от пищи. В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Пасхи.

Основные продукты, разрешенные в пост:

Хлеб черный, злаковые хлебцы.

Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)

Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.

Грибы различного приготовления.

Бобовые (фасоль, чечевица, горох)

Сухофрукты, орехи, мед.

Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)

Фрукты по сезону (яблоки, бананы, грант, апельсины и др.)

Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост: На праздники Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (24 апреля).

Стоить сказать, что перед тем, как поститься, нужно поговорить со священником, и решить для себя меру строгости соблюдения поста.