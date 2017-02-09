Британская актриса Тара Палмер-Томкинсон найдена мертвой

09.02.17 11:54Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Британская актриса и крестница наследного принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон скончалась от рака мозга в возрасте 45 лет.

О факте ее смерти проинформировал Скотленд-Ярд, официальный представитель которого, не упомянул имени покойной, сообщив только, что британка была найдена мертвой в своем доме в лондонском районе Кенсингтон.

«Полиция была вызвана лондонской службой скорой помощи примерно в 13:40 в среду 8 февраля по одному из адресов в Брэм-Гарденс. На этой ранней стадии данная смерть не рассматривается как подозрительная. Родные и близкие покойной уже знают о случившемся, - заметил сотрудник столичной полиции.

Отметим, что в конце минувшей осени Палмер-Томлинсон призналась, что в январе 2016 года после возвращения с горнолыжного курорта у нее была диагностировано доброкачественное новообразование в гипофизе, и что после этой новости она опасалась, что обнаруженная опухоль мозга может стать причиной ее скорой смерти. Также она сообщила, что страдает от аутоимунного заболевания, которое вызывает усталость, боли в суставах и острую анемию.

Напомним, что Тара Палмер-Томлинсон прославилась в 1990-е годы, когда стала постоянно попадать на обложки журналов, рассказывающих о событиях светской жизни. Кроме того, она поработала газетным колумнистом и побывала участницей телевизионных шоу. Палмер-Томлинсон снималась в многочисленных сериалах, в которых чаще всего играя саму себя.

Так как ее родители являются близкими друзьями принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуоллской Камиллы, Чарльз стал ее крестным отцом. Сама Тара периодически появлялась на торжественных мероприятиях, устраиваемых королевской семьей Виндзоров, в том числе она присутствовала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году

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Четверг, 09.02.2017

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