Авиаконструктору Антонову — 111 лет: топ-5 фактов Выдающемуся авиаконструктору Олегу Антонову сегодня исполнилось бы 111 лет. Самолеты, которые он сконструировал известны на весь мир. 7 февраля 1906 года, родился легендарный советский и украинский авиаконструктор Олег Антонов. Под руководством Антонова выполнено более 70 разработок планеров и самолетов различного класса и назначения (транспортные, многоцелевые, пассажирские самолеты, мотопланеры, ракетные планеры, беспилотные летательные аппараты и т.д.). Антонов является одним из основоположников советского планеризма. Журналисты подготовили топ-5 малоизвестных фактов из жизни Олега Антонова: Под руководством Антонова создано 22 типа самолетов и 52 типа планеров. Самые известные из них: пассажирский самолет Ан-24 (экспортировался в 26 стран мира), транспортный самолет Ан-22 Антей (первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет для дальних воздушных перевозок тяжелых крупногабаритных грузов и техники, на котором установлен 41 мировой авиационный рекорд), реактивный самолет Ан-72 (для эксплуатации на аэродромах с ограниченной длиной полосы), грузовой самолет Ан-124 Руслан (крупнейший для своего времени транспортный самолет, рассчитанный на перевозку груза в 150 тонн на расстояние 4500 км со скоростью 850 км/ч). Выдающемуся авиаконструктору Олегу Антонову сегодня исполнилось бы 111 лет. Самолеты, которые он сконструировал известны на весь мир. 7 февраля 1906 года, родился легендарный советский и украинский авиаконструктор Олег Антонов. Под руководством Антонова выполнено более 70 разработок планеров и самолетов различного класса и назначения (транспортные, многоцелевые, пассажирские самолеты, мотопланеры, ракетные планеры, беспилотные летательные аппараты и т.д.). Антонов является одним из основоположников советского планеризма. Журналисты подготовили топ-5 малоизвестных фактов из жизни Олега Антонова: Под руководством Антонова создано 22 типа самолетов и 52 типа планеров. Самые известные из них: пассажирский самолет Ан-24 (экспортировался в 26 стран мира), транспортный самолет Ан-22 Антей (первый в мире широкофюзеляжный транспортный самолет для дальних воздушных перевозок тяжелых крупногабаритных грузов и техники, на котором установлен 41 мировой авиационный рекорд), реактивный самолет Ан-72 (для эксплуатации на аэродромах с ограниченной длиной полосы), грузовой самолет Ан-124 Руслан (крупнейший для своего времени транспортный самолет, рассчитанный на перевозку груза в 150 тонн на расстояние 4500 км со скоростью 850 км/ч). После катастрофы Ан-10 под Харьковом в марте 1972 года Антонов зарекся строить пассажирские самолеты. «Больше не буду строить пассажирские самолеты. Не переживу одновременную смерть многих людей. После аварии с десяткой я не единожды просыпался ночью в холодном поту», — говорил он. Авиаконструктор тяжело пережил случившееся, однако не прекратил совершенствование самолетов для мирного неба. Антонов не только создавал авиационную технику, а и непосредственно участвовал в ее испытаниях. Авиаконструктор почти всегда принимал участие в испытаниях своих новых воздушных машин. После аварии Ан-10 он стал больше уделять внимание проблеме усталостной прочности самолетов. Антонов испытывал все создаваемые самолеты на повторные нагрузки в интересах надежности и долговечности конструкций. Олег Антонов известен не только чертежами авиаконструкций, а и живописью. За свою жизнь он написал около 40 картин. «Сам я полюбил рисование с детства. Началось с того, что мне подарили коробку цветных карандашей. Помню, первое, что я нарисовал, был красивый солнечный закат», — говорил он. По его словам, умение рисовать – важный профессиональный навык опытного конструктора. В день годовщины Антонова в народном музее ГП Антонов открылась выставка оригиналов его 15 картин, созданных в период с 1938 по 1983 гг. Он автор нескольких книг «На крыльях из дерева и полотна», «Десять раз сначала», «Для всех и для себя», многочисленных статьей, лекций и выступлений. В 1999 году в Международный аэрокосмический зал Славы Аэрокосмического музея (г. Сан-Диего, штат Калифорния, США) внесли имя Олега Антонова за выдающиеся достижения в создании самолетов. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама