Сегодня родился английский писатель, классик мировой литературы Чарльз Диккенс

07.02.17 14:28Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Чарльз Диккенс Чарльз Диккенс родился 7 февраля 1812 года в Портсмуте, в многодетной семье портового чиновника.

Чарльз рано узнал нищету и бедствия. Достоверность картин жизни социально отверженных и нескрываемое сострадание к героям, на которых обрушивается немилость судьбы, поражают в его романах, подчас носящих автобиографический характер. Не получив систематического образования, Диккенс работал парламентским стенографом, затем – газетным репортёром. Обременённый большой семьёй, он постоянно испытывал нехватку средств.

Дебютом Диккенса был роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837). Эта книга, представляющая собой цикл жанровых зарисовок, раскрыла дарование Диккенса как создателя гротескных характеров, выражающих самые укоренённые особенности англичан как нации.

Именно Диккенс открыл для литературы и поэтизировал мир трущоб и нравы их обитателей. Сочувствуя героям, он приводит действие к благополучному финалу, который вознаграждает их за страдания и унижения. Обладая незаурядным актёрским даром, он выступал с публичными чтениями своих произведений, и ему неизменно сопутствовал огромный успех.

Романы Диккенса представляют собой панораму английской жизни Викторианской эпохи, уникальную по богатству наблюдений и разнообразию запечатлённых человеческих типов. «Приключения Оливера Твиста» (1838), «Лавка древностей» (1841), «Домби и сын» (1848) создают исчерпывающе полный портрет общества, обнажая его пороки и изъяны.

В конечном счете несовершенство общества становится ясно и персонажам, находящим свой идеал в уюте дома, прочности семейных традиций. Выразившееся в книгах Диккенса восприятие мира не признаёт безнадежности и отчаяния, хотя нередко описаны жестокие и даже катастрофические ситуации. Однако самые тягостные обстоятельства не способны подорвать веру героев Диккенса в конечное торжество добра или воздаяние за гробом, если недостижима земная справедливость.

Юмор, побуждающий не только создавать фарсовые сюжетные положения, в которых всего отчетливее проступает истинная человеческая природа персонажей, но и распознавать чудесное под уродливым внешним обликом вещей, заставляя ужас и отвращение отступать перед радостью, – важнейшее писательское свойство Диккенса.

Очень высоко оценивал творчество Диккенса Достоевский, называя его непревзойдённым мастером «искусства изображения современной, текущей действительности».

8 июня 1870 года Чарльза Диккенса разбил паралич, а на следующий день 9 июня он умер. Его тело похоронено в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства.

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