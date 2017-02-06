Умер глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божк

На руководящей должности в Госинспекции он работал с 2014 года.

Сегодня, 6 февраля, умер председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что смерть главы Госинспекции произошла на рабочем месте. Сергей Божко родился 26 октября 1958 года в Киеве. В 1982 году окончил Киевский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». С 1982 по 1993 годы работал в Киевском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте «Энергопроект». Принимал участие в проектировании АЭС «Пакш» (Венгрия), Хмельницкой, Ровенской АЭС, Балаковской АЭС (РФ), АЭС «Белене» (Болгария).

С 1993 года работал в органе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на различных должностях. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя Председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины. Основная сфера ответственности — государственное регулирование безопасности ядерных установок.

Во время работы в регулирующем органе по ядерной и радиационной безопасности занимался созданием системы регулирования ядерной и радиационной безопасности в независимой Украине, в частности, принимал участие в разработке ядерного законодательства Украины, создании систем лицензирования ядерных установок, инспекционной деятельности по ядерной и радиационной безопасности.

Сергей Божко занимался также разработкой международных документов по безопасности ядерных установок, постоянно принимал участие в международных мероприятиях по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

С 2011 года работал в ГП НАЭК «Энергоатом» на должности директора по ядерной и радиационной безопасности. Во время работы в ГП НАЭК «Энергоатом» занимался вопросами обращения с ядерным топливом, анализу безопасности энергоблоков АЭС Украины, обращением с радиоактивными отходами и радиационной защитой.

В 2014 году Божко назначен председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В 2016 году он был награжден отличием президента Украины-юбилейной медалью «25 лет независимости» за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждения ее суверенитета и укрепление международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политической деятельности, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.