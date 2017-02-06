Сегодня родился ямайский музыкант стиля регги - Боб Марли

06.02.17 12:35Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Боб Марли родился 6 февраля 1945 года в деревне Найн-Майлс на Ямайке.

Его отец был белым европейцем, а мать – юная негритянка. Отец оставил семью, но продолжал оказывать ей финансовую поддержку и иногда навещал сына.

Боб рано увлекся музыкой, но путь к вершине был непрост – ему пришлось пробиваться самостоятельно, но он это сделал.

Первая пластинка Марли «Catch a fire» установила новые стандарты в поп-музыке: газеты писали о явлении нового, совершенно ни на кого не похожего стиля, нового ритма и мелодии в сочетании с необычной, религиозно-протестантской тематикой песни.

Довольно быстро Марли стал настоящей звездой, а его песни сделались гимнами борцов за расовое равноправие. Так, начав с нуля, Боб Марли стал символом и легендой.

Исключительное место, которое он занимает в истории регги, обусловлено не только тем, что он стоял у его истоков – прежде всего оно отдано Марли в силу его уникального таланта, сочетавшего в себе безусловную музыкальную одаренность с религиозной экстатичностью. Музыку Марли нельзя воспринимать как простую часть поп-культуры и слушать духовные гимны, каковыми является большинство песен Марли, в отрыве от его мистического опыта, чьим продуктом они были.

Человек, знакомящийся с песнями Марли без их контекста, рискует, в лучшем случае, воспринять певца как очередного политического анархиста в ряду бунтующей молодежи 1960-х – тогда как он был, в первую очередь, духовным лидером и визионером, равных которому и сегодня рок-н-ролл не знает.

Марли умер от рака в госпитале Майами 11 мая 1981 года. День его похорон, по свидетельству очевидцев, был самым скорбным днем во всей современной истории Ямайки. В стране был объявлен национальный траур.

На траурной церемонии присутствовали все лидеры правящей партии и оппозиции. Тело Марли перевезли на место его рождения и положили в мавзолей. Ему было 36 лет. За месяц до смерти он был награжден орденом «За заслуги», правительственной наградой в признание его выдающейся роли в культурной жизни страны.

Марли оставил после себя огромное количество поклонников и последователей и большое число песен. Но главное – он оставил после себя послание-призыв «освободить свой разум от гнева и проснуться к жизни». И в его случае эти слова не кажутся банальностью и штампом…

Ежегодно 6 февраля, в день его рождения, на Ямайке отмечается День Боба Марли.

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Понедельник, 06.02.2017

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