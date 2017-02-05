Какой сегодня праздник: 5 февраля отмечается несколько праздников

Сегодняшний день в плане праздников не является каким-то особенным. Дело в том, что крупных праздников наша страна сегодня не отмечает, но это не повод не вспомнить о других.

В частности, сегодня, 5 февраля 2017 года, отмечается День Рунеберга в Финляндии. Вместе с этим имеется сегодня и католический праздник, а именно: День памяти святой Агаты, пишут в издании therussiantimes.com. Вместе с этим заострим внимание и на народном празднике, почитаемом в нашей стране, а именно пятое февраля именуется следующим образом: Агафий-полухлебник.

Какой сегодня праздник, 5 февраля: День Рунеберга в Финляндии

День Йохана Рунеберга празднует Финляндия. В честь национального поэта в Финляндии национальный праздник — в кафе можно встретить пирожные в честь супруги Фредерике Рунеберга.

День Йохана Рунеберга празднует Финляндия. В честь национального поэта в Финляндии национальный праздник, отметил therussiantimes.com.

Йохан Людвиг Рунеберг родился 5 февраля 1804 года. Финский поэт писал на шведском языке стихи национально-романтического содержания. Самый известный цикл стихов «Рассказы прапорщика Столя»; одно из стихотворений этого цикла — «Наша земля» — стало гимном Финляндии.

Несмотря на заслуги поэта, в наши дни его день все больше ассоциируется с приготовлением пирожных Рунеберга, которые появились благодаря экспериментам его жены Фредрики. Произведения Рунеберга пылятся на полках библиотек, зато рецептом пирожных охотно пользуются хозяйки всей страны.

Какой сегодня праздник, 05.02.2017: День памяти святой Агаты

Святая Агата Сицилийская (St. Agatha of Sicily, 231-251) происходила из одного знаменитого рода, проживавшего на острове Сицилия, сообщает therussiantimes.com. После принятия крещения она, из любви к Христу, решила сохранить девственность. Но ее красота привлекла внимание римского наместника Квициана. Когда Квициан, как и прочие кандидаты в женихи, получил отказ Агаты, он возненавидел девушку. Квициан, выполняя распоряжения императора, возглавил волну гонений на сицилианских христиан. Одной из первых была арестована Агата.

Сначала наместник отдал ее в распоряжение одной из распутных женщин, чтобы та своими действиями способствовала лишению девственности Агаты. Когда это не получилось, наместник приказал ее пытать.

Святую мученицу Агату местные христиане похоронили за городом, а спустя 60 лет перенесли ее останки в заново выстроенный кафедральный собор в городе Катане, где тело святой и покоится до сегодняшнего дня.

Через год после смерти Агаты началось извержение вулкана Этна. Верующие возносили многочисленные молитвы своей покровительнице Агате, и лава обошла город стороной. Святую Агату считают небесной защитницей от природных катастроф.

По древней традиции, в День святой Агаты освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. Верующие часто бросают в огонь освященные в ее день хлеб и соль, чтобы охранить свои жилища от бушующего огня.

Какой народный праздник сегодня: Агафий-полухлебник

5 февраля православная церковь отмечает день мученика Агафангела, а также почитает память великомученика Климента. Эти два человека в свое время пострадали за веру в Иисуса Христа, претерпели большое количество пыток от язычников, но от истины не отреклись.

Это день обыденных хлопот. Работать 5 февраля не возбранялось, пишут в издании therussiantimes.com. В день Агафия-Полухлебника продолжали считать, сколько еды требуется для скотины, смотрели, что имеется в закромах. Если требовалось, пополняли свои запасы, потому что весной зерно резко вырастало в цене, а как раз в начале февраля можно было купить его выгоднее. Вся семья радовалась, если обнаруживались излишки припасов. Также проводилась проверка зерна, подготовленного для посева. Перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказывались испорченными. Приводили в порядок погребы и хранилища. Вспоминали народные приметы.

Хозяева 5 февраля убирали в закромах — выметали ненужный сор, мыли стены, пол, чинили крышу, двери. Таким образом, готовили помещения для нового урожая. Говорили: «Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет». День, как правило, проходил в хлопотах, ведь ранее было большое количество празднеств, и накопилось много работы. Впереди была весна и посевные, а потому, следовало позаботиться обо всем заранее.