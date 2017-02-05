Именины в феврале: мужские и женские имена по церковному календарю 2017

Выбор имени ребенка – это очень ответственное мероприятие, и многие сейчас учитывают не только собственные предпочтения, но и изучают церковный календарь.

В старину все молодые родители обязательно обращались в церковь к священнослужителям, которые помогали с выбором имен для рожденных в тот или иной день. Для этого существует книга, которая называется Святцы или Месяцеслов. В ней содержится около 2 тыс имен православных великомучеников и святых.

Было принято давать имя ребенка только на восьмой день после появления на свет. Если имя для ребёнка выбрано в честь святого, покровительствовавшего на данную дату, то малыш обретал ещё один праздничный день – день ангела или Именины. Сейчас многие родители также следуют этому правилу.

Следует отметить, что в феврале очень много популярных на сегодняшний день имен.

1 февраля 2017 года: Федор, Антон, Арсений, Григорий, Макар, Марк, Николай, Петр. 2 февраля 2017 года: Римма, Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев. 3 февраля 2017 года: Анна, Агния, Валерий, Евгений, Иван, Илья, Максим. 4 февраля 2017 года: Георгий, Гавриил, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Юрий. 5 февраля 2017 года: Екатерина, Геннадий, Елизавета, Климент, Макар, Федор. 6 февраля 2017 года: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел. 7 февраля 2017 года Григорий, Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Дмитрий, Моисей, Петр, Феликс. 8 февраля 2017 года: Аркадий, Берта, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Ирма, Климент, Мария, Павел, Петр, Семен, Федор. 9 февраля 2017 года: Дмитрий, Иван, Петр. 10 февраля 2017 года: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор. 11 февраля 2017 года: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков. 12 февраля 2017 года: Степан, Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор. 13 февраля 2017 года: Афанасий, Богдан, Виктор, Иван, Илья, Никита. 14 февраля 2017 года: Николай, Василий, Гавриил, Давид, Петр, Тимофей. 15 февраля 2017 года в этот по святцам имен нет. 16 февраля 2017 года: Владимир, Адриан, Анна, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Роман, Святослав, Семен. 17 февраля 2017 года: Борис, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Николай, Сергей, Федор, Юрий. 18 февраля 2017 года: Агафья, Антон, Василиса, Галактион, Макар. 19 февраля 2017 года: Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан. 20 февраля 2017 года: Александр, Лука, Петр. 21 февраля 2017 года: Макар, Александр, Андрей, Захар, Степан, Федор 22 февраля 2017 года: Василий, Геннадий, Иннокентий, Петр. 23 февраля 2017 года: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна. 24 февраля 2017 года: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий. 25 февраля 2017 года: Алексей, Антон, Евгений, Мария. 26 февраля 2017 года: Зоя, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Николай, Павел, Светлана, Семен, Степан, Тимофей. 27 февраля 2017 года: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Рафаил, Федор. 28 февраля 2017 года: Арсений, Алексей, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.