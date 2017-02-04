Какой сегодня праздник: 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака. Это мероприятие организовывается Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Целью этого Дня является привлечение внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены на сегодняшний день онкологические заболевания.

Все понимают, что онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Однако специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, что дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. То при обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

Медицина не стоит на месте, поэтому методы борьбы с онкологическими заболеваниями совершенствуются с каждым годом, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Однако пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

Отметим, что в 2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». В этот день предлагается предпринять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.