Сретение Господне в 2017 году: когда праздновать, традиции и приметы праздника

Сретение Господне в 2017 году приходится на 15 февраля.

Этот великий для православных верующих праздник ежегодно приходится на один и тот же день.

Конечно же, за столетия сложились традиции, которые принято соблюдать день Сретения Господня. Существуют у этого праздника и свои приметы.

В день Сретения Господня во всех православных церквях будут проходить праздничные службы. Для верующих посещения храма на Сретение Господне – важный ритуал. Ведь именно в этот день впервые младенца Христа в храм принесла Мария. На тот момент ему было 40 дней. По старинным обычаям в этом возрасте ребенка всегда несли впервые в храм. Отсюда и взялось другое название праздника – «Принесение во храм».

По народным приметам, именно в тот день зима встречается с весной. Поэтому считается, что после Сретения Господня уже лютых морозов не будет.

Также наши предки считали, что зима и весна в этот день сражаются между собой. И если на Сретение Господне было холодно, значит, победила зима и будут еще держаться заморозки. А если же на Сретение Господне потеплело, то вскоре начнется оттепель.

Существуют даже народные приметы, которые позволяют узнать, какой будет погода дальше:

если на Сретение Господне звездное небо – еще быть морозам;

сильный снегопад на праздник – к дождливой весне;

ясный и солнечный закат – скоро зима отступит.

Также традиционно на Сретение Господне люди просили хорошей погоды и урожайного года.

Существует поверье, что потерянные на Сретение господне деньги вернутся еще большей суммой А вот если в этот день оставить деньги на столе, то придется бедовать.

Также на Сретение Господне можно было погадать на будущее. Для этого следовало зажечь свечу. Если она горела ровно, то все будет в этом году хорошо. А вот если пламя свечи начинало колыхаться, словно на ветру, необходимо более внимательно следить за здоровьем.