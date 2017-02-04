В Москве скончался актер Георгий Тараторкин

В Москве 4 февраля на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин, сообщил сайт Театра имени Моссовета.

Именно в этом театре в последние годы Тараторкин прослужил около 40 лет. Также с 1996 года он преподавал во ВГИКе актёрское мастерство, ведёт курс.

Близкие Тараторкина рассказывали, что в последние несколько лет он боролся с тяжелой болезнью, которая и стала причиной его смерти.

Родился Георгий Тараторкин в 1945 году в Ленинграде. В 1966 году он окончил студию при Ленинградском ТЮЗе им. А. А. Брянцева. В этом театре он много лет исполнял ведущие роли.

На его счету десятки Георгия Тараторкина десятки ролей в театре и кино. В кинематограф он пришел в 1968 году. Роль Родиона Раскольникова в фильме «Преступление и наказание» стала одной из первых его киноработ. В Театр имени Моссовета он получил приглашение в 1974 году. На сцене этого театра он сыграл Стрельцова в спектакле «Они сражались за Родину», Ивана в «Братьях Карамазовых», Каренина в «Живом трупе». Также снялся Тараторкин и в нескольких современных телесериалах.

По предварительным данным, прощание с Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля в здании Театра имени Моссовета. Где похоронят актера, будет известно позднее.