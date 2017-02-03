Сегодня родился немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша Феликс Мендельсон

03.02.17 15:45Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон появился на свет в Гамбурге, в семье банкира Авраама Мендельсона 3 февраля 1809 года.

Музыкальные способности у него проявились с детства и были замечены матерью. Она и стала учить Феликса и его младшую сестру музыке, а затем их образованием занялся знаменитый музыкант Людвиг Бергер. Феликс учился играть на пианино и альте. В десять лет он одержал свою первую победу на конкурсе, а в одиннадцать лет поступил в Берлинскую Певческую академию.

О нем стали говорить как о чуде. В пятнадцать он уже писал крупные музыкальные произведения: концерты, окстеты, секстеты. Летом 1826 года он написал увертюру к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в состав которой и вошёл знаменитый Свадебный марш, благодаря которому имя Мендельсона известно практически каждому.

11 мая 1829 года Феликс Мендельсон дирижировал первым исполнением произведения Иоганна Баха «Страсти по Матфею». Это исполнение дало импульс к возрождению музыки Баха в 19 веке и прославило Мендельсона на весь мир.

В 1830 году он совершил путешествие по всей Европе, провел зиму в Риме, продолжая писать. В 1835 году его пригласили в Лейпциг на место музыкального директора. В сентябре того же года он женился.

В браке родилось пятеро детей. Также Мендельсон занимался организацией музыкальных фестивалей во многих городах Германии. Все это время он продолжает писать музыку: «Шотландская симфония», концерт для скрипки и другие произведения. Летом 1847 года Феликс узнал о смерти своей сестры Фанни, которая была для него вторым «я». Это известие сломало его.

Последнее большое произведение композитора — «Реквием для Фанни» — отмечено глубокими душевными переживаниями. 4 ноября 1847 года Якоб Людвиг Феликс Мендельсон умер в Лейпциге.

Похожие новости

26.01.17 15:55Ничего себе гастроли: одесского музыканта Феликса Шиндера арестовали в Африке

17.02.13 11:14Депутат облсовета Ф. Ольшевский продолжил свои благотворительные вояжи по сельским районам Николаевской области

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

17:19«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

17:19Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

17:04Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

16:55В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

16:50Тисячі блакитних медуз винесло на пляж Австралії

16:45Гречневая диета на 7 дней — худеем быстро и без голода

16:37США и Россия говорят, а Украине приходится воевать - The Economist

16:15Благодарность за добро

16:10На Николаевщине почтальон присвоила пенсии восьми стариков

15:55Сенкевич следит за состоянием дел на "Николаевоблтеплоэнерго", которое готовится к переходу в городскую коммунальную собственность

15:45Сегодня родился немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша Феликс Мендельсон

15:36Новому поколению людей не нужно будет уметь управлять автомобилем, — эксперты

15:30УИНП опубликовал проект нового календаря праздников

15:22Представлены беспроводные наушники с солнечными батареями

15:19Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

15:00Злоумышленник оплатил свои покупки банковской картой президента Эстонии

14:52Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

14:4719-летний николаевец сядет на несколько лет из-за девушки

14:34В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ

14:26Сколько стоит получить дефицитную профессию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 17:281300

Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

20.01.17 17:431420

Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

20.01.17 17:541340

В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

20.01.17 18:151560

Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

Самые читаемые

25.01.17 09:2213300

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418510

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475910

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255850

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама