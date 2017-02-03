Умер ветеран николаевского футбола Валерий Кухаренко

На 62-м году ушел из жизни ветеран николаевского футбола Валерий Иосифович Кухаренко, сообщают "Николаевские новости".

Он родился 6 марта 1955 года. Выступал за любительские команды города Николаева «Волну» и «Водник», за селькие футбольные коллективы.

В конце 80-х годов. тренер Валерий Журавко пригласил Кухаренко в очаковский «Маяк», где полузащитник стал одним из лидеров. За «Маяк» он провел три сезона (1989-1991), забил 22 мяча.

Одним из последних официальных матчей Кухаренко была игра летом 1993 года за «Эвис-ветераны» в матче кубка Украины, футболист провел ее в 37-летнем возрасте.

В конце января 2017 года Валерий Кухаренко скончался. Федерация футбола Николаевской области приняла участие в организации похорон. 3 февраля ветераны николаевского футбола проводили своего товарища в последний путь.