Сегодня родился советский государственный деятель и военачальник Михаил Фрунзе

02.02.17 12:54Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Михаил Васильевич Фрунзе родился (21 января) 2 февраля 1885 года в Бишкеке (Киргизия), в семье военного фельдшера.

В 1904 году Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане.

Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 году в дни Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая была заменена ссылкой и каторгой.

В ссылке Фрунзе руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского военного округа. В 1919 году Фрунзе стал командующим несколькими армиями, боровшимися с А.Колчаком.

В августе того же года Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, организовал и провел несколько крупных операций, боролся с басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного оружия. После Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником Военной академии. В 1924-1925 годах он руководил проведением военной реформы в СССР.

В 1925 году получил пост Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам. Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади.

Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах

Похожие новости

19.01.17 10:00Рак у Михаила Задорнова: последние новости о состоянии здоровья артиста

12.01.17 08:46Здание Николаевского русского драмтеатра трещит по швам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама