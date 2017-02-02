Сегодня родился советский государственный деятель и военачальник Михаил Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе родился (21 января) 2 февраля 1885 года в Бишкеке (Киргизия), в семье военного фельдшера.

В 1904 году Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане.

Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 году в дни Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая была заменена ссылкой и каторгой.

В ссылке Фрунзе руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского военного округа. В 1919 году Фрунзе стал командующим несколькими армиями, боровшимися с А.Колчаком.

В августе того же года Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, организовал и провел несколько крупных операций, боролся с басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного оружия. После Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником Военной академии. В 1924-1925 годах он руководил проведением военной реформы в СССР.

В 1925 году получил пост Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам. Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади.

Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах