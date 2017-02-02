2 февраля в США празднуют День сурка

02.02.17 11:16Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

2 февраля в Канаде и США ежегодно отмечается День сурка (Groundhog Day). Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.

В пасмурный день сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, а это значит, что зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. А если день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы. В некоторых городах и поселениях США и Канады 2 февраля проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.

Отметим, что история возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Еще тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны.

Сурок

Следует уточнить, что люди начали перекладывать ответственность за долгосрочные прогнозы погоды на сурков еще в Древнем Риме, где 2 февраля ежегодно отмечался День ежа. В те времена метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Жители Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды, а те из них, кто переселился в Северную Америку в свое время наряду с другими традициями захватили с собой и ее. Там, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку.

В наши дни насчитывается семь наиболее известных в мире сурков-метеорологов: Панкссатонейский Фил (Punxsutawney Phil), Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка (Staten Island Chuck), Бальзакский Билли (Balzac Billy), Шубинакадский Сэм (Shubenacadie Sam), Уайртонский Вилли (Wiarton Willie), Сурок Джимми (Jimmy the Groundhog) и Генерал Беарегард Ли (General Beauregard Lee).

Сурок, живущий на Индюшачьей Горке местечка Панксутони, в горах Пенсильвании (США), — самый первый официальный сурок-метеоролог. Начиная с 1886 года, то есть более 120 лет, люди следят за прогнозами пенсильванского сурка. В честь этого события в штате проводится ежегодный фестиваль, получивший всемирную известность после выхода фильма «День сурка», звездой которого стал сурок по кличке Фил — самый знаменитый «грызун-синоптик» в Америке.

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Четверг, 02.02.2017

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