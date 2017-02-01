Старый Николаев: 52 факта о родном городе

О Николаеве ходит множество историй, сквозь века переплетаются сотни рассказов: о людях, улицах и домах, правдивых и захватывающих. Вот список из самых интересных фактов о нашем городе:

Николаевская астрономическая обсерватория находится в центре города на высоте 52 метра над уровнем моря. Это наивысшая точка города.

Столетие Николаева отмечалось в 1890-м году.

В 1964-м году исполком Николаевского городского Совета депутатов трудящихся принял решение об учреждении памятной медали «Родившемуся в Николаеве».

Регулярно день города стали проводить с 1982-го года.

Первым судном, построенным на заводе «Океан», была несамоходная баржа.

Броненосец «Потемкин» строился на николаевских заводах «Наваль» и «Руссуд», а достраивался в Севастополе.

Первая николаевская газета, которая назвалась «Николаевский вестник», вышла в 1865-м году.

Первый каменный тротуар в Николаеве проложен в 1818-м году.

При адмирале Грейге Николаев был огорожен каменной стеной, общая длина которой составляла 1457 саженей (чуть более трех километров).

Самый длинный проспект в Николаеве – проспект Октябрьский. Его протяженность более 15 километров.

Первые 45 лет существования города Николаева его улицы не имели названий и получили их лишь в 1835 году.

Первый Варваровский мост был построен в Николаеве в 1855 году в период Крымской войны. Он был деревянным, наплавным и прослужил 109 лет.

Абсолютно все авианесущие корабли Советского Союза построены в Николаеве.

Корабельный район Николаева создан в 1974 году после присоединения города Жовтневое и является самым молодым районом города.

Полуостров Аляуды в Николаеве назван в честь потомков итальянского купца Луиджи Алиауди, хутор которых располагался на этих землях в ХІХ веке.

Микрорайон Ракетное урочище в Николаеве получил свое название от находившегося здесь завода, выпускавшего боевые и сигнальные ракеты для нужд армии.

Движение электрического трамвая в Николаеве началось 21 декабря 1914 года.

Первый троллейбус в Николаеве пущен 29 октября 1967 года по линии Железнодорожный вокзал – троллейбусный парк.

Николаевская астрономическая обсерватория основана в 1821 году.

В течении 18 лет Николаевом и Черноморским флотом руководил знаменитый первооткрыватель Антарктиды — адмирал М.П. Лазарев.

Природный газ проведен в Николаев в 1963 году.

Штаб Черноморского флота на протяжении 100 лет размещался в Николаеве.

Первый театр в Николаеве открыт 175 лет назад на улице Московской.

Здание николаевской обсерватории ориентировано строго в направлениях сторон света, а главный фасад направлен точно на север.

Знаменитый художник-маринист И.К. Айвазовский дважды устраивал свои выставки в Николаеве.

В 1802 году была создана Николаевская губерния с центром в Николаеве, которая просуществовала всего один год.

Часть съемок детского фильма режиссера Георгия Данелия «Совсем пропащий», по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», проводилась в Николаеве в 1969 году в районе речного вокзала.

Нулевой стапель на Черноморском Судостроительном заводе был самый большой в Европе, а над ним работают два крана грузоподъемностью 900 тонн каждый.

Первый построенный в Николаеве корабль, фрегат «Святой Николай», прослужил всего 11 лет, после чего был продан в Неаполе за 11,5 тыс. дукатов.

Первым официальным руководителем Николаева в 1795 году стал градоначальник — коллежский асессор Воронковский, а первым комендантом города – полковник Вяземский.

За 225 лет существования Николаева количество его жителей увеличилось почти в 3,5 тыс. раз, то есть приблизительно на 2,2 тыс. человек ежегодно.

Константиновская батарея – искусственный остров Николаева, насыпанный как фортификационное сооружение, на котором так и не прозвучало ни одного оборонительного выстрела..

Первое знакомство николаевцев с синематографом состоялось в 1896 году.

В начале ХХ века на месте междугороднего автовокзала располагалась городская свалка.

Первый герб Николаева был утвержден 7 октября 1803 года. За всю историю города герб изменялся три раза.

Первый строитель и гражданин Николаева М.Л. Фалеев состоял в купеческом сословии, несмотря на то, что его награды и положение давали право на дворянство.

Для постройки первого корабля, фрегата «Святой Николай», было затрачено 218 тыс. рублей серебром.

Первая народная школа была открыта в Николаеве 8 января 1863 года.

Первый телефонный звонок в Николаеве прозвенел 1 января 1890 года.

На заре своего становления завод «Заря» (концерн «Заря-Машпроект») выпускал панцирные сетки для кроватей.

В 1924 году город Николаев предлагали переименовать в Верноленинск.

В Николаеве никогда не переименовывались улицы Артиллерийская, Севастопольская, Набережная, Инженерная и Малая Морская.

Чаще всего переименовывали улицу Наваринскую. Всего пять раз.

Цифры «283» на башне танка Т-34, стоящего на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской означают день освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков – 28 марта 1944 года.

18 апреля 1902 года в Николаеве родился Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, более известный как 7-й Любавический ребе, один из виднейших еврейских деятелей XX века.

Памятник матросу Игнатию Шевченко у Строительного колледжа (бывших казарм флотского экипажа), открытый в 1874 г., был первым памятником нижнему чину во всей России.

Николаевская яхта «Икар» была первой яхтой в Советском Союзе, команда которой совершила кругосветное плавание, обогнув мыс Горн.

До завоевания турецкой крепости Гаджи-Бей, основатель Одессы Иосиф де Рибас проживал в Николаеве. Его дом находился на пересечении улиц Никольской и Наваринской.

Первый дом на «Сухом Фонтане» был заложен 3 июля 1926 года, положив начало основанию нового района города.

На несколько минут старый железнодорожный вокзал Николаева превратился в Одесский вокзал. Произошло это в сериале «Ликвидация», в кадрах прощания Леонида Утесова с Одессой.

Конфигурация надземной части здания Николаевской обсерватории имеет вид усёченной пирамиды.

Все парусные корабли Черноморского флота, разгромившие турецкий флот в Синопском сражении 1853 года, были построены в Николаеве.