Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев

01.02.17 11:46Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Британская королева Елизавета II подписала закон о посмертном помиловании 49 тысяч гомосексуалистов.

В издании The Guardian сообщается, что королева Елизавета II подписала так называемый «закон Алана Тьюринга» по названию аналогичного королевского помилования, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, который покончил жизнь самоубийством в 1954 году.

Все дело в том, что в современном законодательстве Великобритании отсутствует наказание за гомосексуализм, хотя ранее, это было уголовное преступление. Вплоть до XIX века в Великобритании за него полагалась смертная казнь, а в XIX веке за гомосексуализм полагались каторжные работы. В Англии гомосексуализм считался уголовным преступлением до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982 года.

По статистике, вероятнее всего неполной, за гомосексуализм в Великобритании были осуждены н менее 49 тысяч человек. Теперь все они посмертно помилованы.

«Это памятный день. Мы никогда не сможем исцелить причиненный вред, но мы извинились за него и предприняли все возможное, чтобы исправить его. Я горд, что «закон Тьюринга» принят нашим кабинетом», — заявил заместитель министра юстиции Сэм Гийма.

Напомним, что в 1952 году математик Алан Тьюринг, взломавший нацистский шифр «Энигма», был уличен в связи с мужчиной. В качестве наказания между тюремным роком и химической кастрацией он выбрал второй вариант. Через два года после этого он умер, вероятно, от самоубийства.

После смерти Тьюринга многие публичные люди призывали к помилованию, однако математик был помилован лишь в 2013 году.

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