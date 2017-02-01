Какой сегодня церковный праздник: 1 февраля - День памяти преподобных Макария Великого и Саввы Сторожевского

1 февраля – День памяти преподобного Макария Великого

Родители преподобного Макария, священник Авраам и его жена Сарра, были, как и все великие праотцы, бесплодны до глубокой старости. После нападения варваров на Египет они переселились в селение Птинапор, вблизи пустыни Нитрийской, и там у них родился сын Макарий. Когда мальчик подрос, родители женили его, но вскоре юноша овдовел.

После кончины жены преподобный Макарий укрепился в своем желании избрать иноческий путь и Господь послал ему опытного духовного наставника в лице старца, который помог ему устроить себе келию и научил плести циновки, чтобы зарабатывать на хлеб.

Спустя какое-то время местные жители узнали о юном отшельнике, который вдали от селения проводил время в строгом уединении и молитве, и сообщили о нем местному епископу. Тот поставил Макария чтецом в церковь, однако преподобный, стремясь к иноческому уединению, ушел из селения и поселился в другом месте.

Живя отшельником, преподобный подвергался тяжелым искушениям, но святой Макарий пел псалмы, и все страшные видения рассеивались. Потом дочь одного из поселян забеременела и по наущению своего любовника оклеветала святого. Разъяренные родители и подстрекаемые ими жители селения напали на келию, выволокли оттуда преподобного, нещадно избили и бросили полумертвого. Когда же преподобный пришел в себя, родители девицы потребовали, чтобы он обеспечивал их. Преподобный Макарий все перенес: он стал усерднее плести циновки, чтобы заработать нужные деньги.

Когда же преподобный Макарий достиг 40 лет, он был посвящен в сан иеромонаха и получил великий дар исцеления: разрушая диавольские козни, он исцелил околдованную молодую женщину, помазанием елея излечил от проказы девушку.

Когда преподобный Макарий достиг 97 лет, ему явились святые Антоний Великий и Пахомий Великий и провозвестили ему кончину на 9-й день после их явления. Преподобный собрал в тот день всю братию, простился со всеми и отошел к Господу.

День памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

Под руководством своего наставника Сергия Радонежского преподобный Савва проводил жизнь в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботясь о соблюдении чистоты душевной и телесной. Он очень много упражнялся в церковном пении и чтении, а в свободное от молитвы и церковных служб время занимался каким-либо рукоделием, боясь праздности. Подвижник любил безмолвие и избегал бесед с другими.

В 1380 году великий князь Димитрий Иоаннович, после победы над татарским ханом Мамаем, пришел в обитель преподобного Сергия и попросил у него найти место для обители.

Преподобный Сергий, обойдя много пустынных мест, пришел на реку Дубенку, протекавшую к северо-западу от Троице-Сергиевой Лавры, куда пригласил преподобный великого князя и, согласно с его желанием, основал здесь храм Успения Богоматери и общежительный монастырь. Настоятелем нового монастыря стал преподобный Савва.

Спустя несколько лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью и остался подвизаться в Троицкой лавре. Смиренномудрый старец преуспевал в добродетелях и дарованиях духовных. Монастырь его украшался, и имя преподобного Саввы прославлялось везде вокруг, как и имя Сторожевской обители. Миряне приходили к нему, прося наставлений.

Опасаясь и избегая земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов за версту от монастыря где в глубоком овраге, под сенью густого леса, ископал себе тесную пещеру, где в совершенном уединении и безмолвии, в покаянии со слезами молился Господу.

Преподобный Савва дожил до глубокой старости и мирно почил 16 декабря 1406 года.