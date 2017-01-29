Сегодня родился русский писатель и драматург Антон Чехов

29.01.17 11:06Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Кому не известны цитаты: «Краткость – сестра таланта» и «В человеке все должно быть прекрасно…». Но далеко не все помнят, что их автором был Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, чья слава распространилась далеко за пределы нашей страны и не померкла до сегодняшнего дня.

Антон Павлович Чехов родился (17) 29 января 1860 года в Таганроге. Учился в Таганрогской гимназии, а в свободное время помогал отцу в бакалейной лавке.

Антон очень любил читать и часто читал вслух, разыгрывая сцены перед братьями и знакомыми. В 1876 году семья разорилась и переехала в Москву. Чехов остался в Таганроге и, чтобы добыть средства к существованию, стал давать частные уроки.

После окончания гимназии он поступил на медицинский факультет Московского университета. Чтобы заработать на жизнь, стал писать небольшие юмористические рассказы, публикуя их под псевдонимами: Антоша Чехонте, Человек без селезёнки и другими. Впоследствии они вошли в сборники «Пестрые рассказы» и «Невинные речи»

В большую литературу писатель пришел после окончания университета — работая уездным врачом, он одновременно продолжал публиковать свои произведения. Его сборник «В сумерках», вышедший в 1887 году, был замечен читателями и критикой. В том же году была поставлена его первая пьеса «Иванов». В 1890-х годах Чехов был самым читаемым писателем в России.

Основными темами творчества писателя являются идейные искания интеллигенции, проблемы обывательского существования. Его лучшими произведениями считаются рассказы «Палата № 6», «Человек в футляре», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Они и сегодня выглядят современно и с успехом идут во многих театрах мира.

В 1892 году Чехов купил имение Мелихово недалеко от Москвы, где продолжал заниматься литературным творчеством, а также не оставлял своей врачебной практики, помогая местным крестьянам.

В последующие годы он много ездил по стране, а в 1898 году из-за ухудшения здоровья перебрался в Ялту, где построил дом. Здесь бывали Л.Н. Толстой, М.Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн, И.И.Левитан.

Однако болезнь - туберкулез - прогрессировала, и летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию.

Однако это не помогло, и (2) 15 июля 1904 года Антон Павлович Чехов скончался в Баденвайлере (Германия). Похоронен он был в Москве на Новодевичьем кладбище.

150-летний юбилей великого писателя А.П. Чехова отмечался в 2010 году.

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