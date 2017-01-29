Мужественная лирика доктора Богданова

29.01.17 10:03Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В январе исполняется 180 лет со дня рождения Василия Ивановича Богданова - автора знаменитой песни «Дубинушка», которая еще в 1890-е годы стала революционным гимном пролетарской России.

Талантливый морской доктор и поэт родился в 1837 году. Он ушел из жизни в 49 лет, в расцвете сил и таланта. В последние годы жил и работал в Николаеве. Похоронили его на старом городском некрополе.

Родился Василий Богданов в семье священника. Учеба ему давалась легко, и вскоре он с отличием окончил медицинский факультет Московского университета.

Будучи студентом, как домашний репетитор, обучал трех девочек в семье Берг. Позже одна из них - Софья - станет женой писателя Льва Толстого. Она оставит о молодом педагоге самые лестные и теплые воспоминания. Вероятно, девочки Берг становились первыми слушателями сочинений Василия Ивановича. Позже Богданов работал в Петербургской лечебнице. Затем последовали 20 лет службы военным врачом на Балтийском флоте.

В биографии доктора есть три года кругосветного плавания.

Очевидно, в эти годы он уже тяжело болел легкими. Именно это подтолкнуло доктора написать рапорт о переводе на Черноморский флот. В октябре 1885 года Василий Иванович прибыл в Николаев с назначением работать лекарем в Морском госпитале. Морская медицина помнит Богданова как опытного врача.

Попытки обобщить полученные знания он реализовал в своих статьях, которые потом издал как самостоятельные брошюры: «Таблицы для измерения влажности на судах», «Житье-бытье на море». В задумках была целая серия таких «корабельных книжечек», но, видно, основная работа забирала все свободное время.

В литературных кругах его знали под разными псевдонимами: «Влас Точечка», «Бгд», «Озлобленный поэт» и другие. Судя по темам стихотворений, он тянулся к полемическим и сатирическим мотивам, где свободно мог сказать о своем отношении к взяточничеству, лицемерию, бездушности, подлости и другим негативным человеческим качествам («Лекарь», «Наш пролетарий», «Сонная сила», «Песня дяде Хмелю»). Известен Богданов своим удачным переводом на русский язык французского гимна «Марсельеза».

Однако его восемь куплетов «Дубинушки» перешагнули столетия.

Навеянные революционными событиями стихи гармонично легли в ритмы старых народных песен. Доктор взял в сюжетную канву тяжелейший труд бурлаков, которые, надрывая последние силы, тянули по реке корабли с лесом.

Не случайно в записках царской охранки сохранилось упоминание о «Дубинушке», написанной «в возмутительном духе». Революционные строчки пели и цитировали все, кто выражал протест против эксплуатации трудового люда.

Публикации стихотворений в известных журналах конца XIX века («Искра», «Будильник», «Заноза», «Осколки») отражали взгляды Богданова, его революционное настроение.

А жизнь «Дубинушки» не остановилась в 1865 году. Довольно быстро она стала источником для появления других анонимных и авторских песен, которые быстро передавались из уст в уста.

Биографы доктора Богданова до сих пор не установили, кому принадлежало создание песни «Машинушка». По одной из версий ее приписывают молодому Льву Троцкому.

Конец XIX века был динамичным временем в биографии Николаева. Шло бурное развитие города, готовились и реализовывались проекты портовых и причальных сооружений, элеваторов для зерновых, подводки к ним железнодорожных веток.

На стапелях достраивались броненосцы «Чесма», «Синоп» и легендарный «12 апостолов».

С 1858 года при Морском госпитале активно работало Общество морских врачей, в которое был принят и прибывший сюда Василий Иванович. Продолжая писать стихи, он сочинил здесь гимн для ученического хора местной женской гимназии, где славит: «трудящий люд, с книгой, с мотыгой, с сохой ли твой труд».

Известно, что в 1886 году Богданов работал старшим судовым врачом на кораблях-поповках («Вице-адмирал Попов» и «Новгород»).

Однако запущенная болезнь легких давала о себе знать. Не помогало и жаркое летнее солнце. Уже к августу 1886-го Василий Иванович лег в свой же госпиталь.

6 августа местная газета «Южанин» с прискорбием сообщила о его смерти, выражая сочувствие жене, Людмиле Алексеевне, и детям. Удалось установить, что семья жила в центре Николаева, на ул. Адмиральской, 25 (ныне дом № 41).

К сожалению, могилу Василия Ивановича Богданова на старом городском некрополе не удается разыскать и ныне.

Светлана БОЙЧУК. "Южная правда"

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