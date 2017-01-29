В Китае встретили 2017 год Огненного Петуха

28 января в Китае встретили год Новый год, который, согласно Восточному календарю, является годом Огненного Петуха

В последний раз это животное было покровителем года в 1957 году.

Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) – это один из самых больших праздников в Китайской народной республике. По традиции самые масштабные праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли в Храме Земли (Дитань) на севере Пекина.

Началось праздничное торжество там сегодня рано утром. Артисты традиционно исполнили «танец львов». Согласно древним верованиям, он должен разогнать все злые силы, которые могут навлечь несчастья в новом году. Далее проходит импровизированная церемония жертвоприношения Земле. Ранее ее совершал император династии Цин.

В Китае объявлены официальные новогодние выходные, которые закончатся 2 февраля.

Жители Китая очень чтут древние традиции. И теперь они будут в течение пяти дней навещать друзей, родственников, одноклассников и сослуживцев. В эти дни миллионы китайцев спешат на родину из-за рубежа, чтобы повидаться с родными. При чем, в гости на этот праздник принято приходить с двумя мандаринами и красным конвертом.

Как заявляют астрологи, 2017 год принесет благополучие в семейную жизнь. Во многих семьях появятся дети, а одиночки смогут встретить свою вторую половинку. Также год Огненного Петуха будет продуктивным для работы и бизнеса. Чтобы привлечь удачу, астрологи советуют в этот год обновить свой гардероб. Женщины могут задобрить Огненного Петуха красивыми нарядами, макияжем и красивой прической. Также в период празднования Нового года по Восточному календарю можно одевать дорогие украшения, чтобы понравиться новому хозяину года. Но при этом важно знать, что украшения не должны быть кричащими. Не стоит одевать в дни празднования Нового года наряды в черных и белых цветах, поскольку на Востоке эти цвета символизируют траур.

Считается, что люди, рожденные в год Петуха, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюблены. Часто в год Огненного Петуха рождаются люди творческих профессий, политики, общественные деятели и артисты.