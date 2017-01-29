В Китае встретили 2017 год Огненного Петуха

29.01.17 07:57Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

28 января в Китае встретили год Новый год, который, согласно Восточному календарю, является годом Огненного Петуха

В последний раз это животное было покровителем года в 1957 году.

Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) – это один из самых больших праздников в Китайской народной республике. По традиции самые масштабные праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли в Храме Земли (Дитань) на севере Пекина.

Началось праздничное торжество там сегодня рано утром. Артисты традиционно исполнили «танец львов». Согласно древним верованиям, он должен разогнать все злые силы, которые могут навлечь несчастья в новом году. Далее проходит импровизированная церемония жертвоприношения Земле. Ранее ее совершал император династии Цин.

В Китае объявлены официальные новогодние выходные, которые закончатся 2 февраля.

Жители Китая очень чтут древние традиции. И теперь они будут в течение пяти дней навещать друзей, родственников, одноклассников и сослуживцев. В эти дни миллионы китайцев спешат на родину из-за рубежа, чтобы повидаться с родными. При чем, в гости на этот праздник принято приходить с двумя мандаринами и красным конвертом.

Как заявляют астрологи, 2017 год принесет благополучие в семейную жизнь. Во многих семьях появятся дети, а одиночки смогут встретить свою вторую половинку. Также год Огненного Петуха будет продуктивным для работы и бизнеса. Чтобы привлечь удачу, астрологи советуют в этот год обновить свой гардероб. Женщины могут задобрить Огненного Петуха красивыми нарядами, макияжем и красивой прической. Также в период празднования Нового года по Восточному календарю можно одевать дорогие украшения, чтобы понравиться новому хозяину года. Но при этом важно знать, что украшения не должны быть кричащими. Не стоит одевать в дни празднования Нового года наряды в черных и белых цветах, поскольку на Востоке эти цвета символизируют траур.

Считается, что люди, рожденные в год Петуха, предприимчивы, упорны в достижении целей, амбициозны и даже немного самовлюблены. Часто в год Огненного Петуха рождаются люди творческих профессий, политики, общественные деятели и артисты.

Похожие новости

28.01.17 10:50Какой сегодня праздник: 28 января - Новый год по лунному календарю и Международный день защиты персональных данных

27.01.17 13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

26.01.17 20:39Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

01.01.10 00:35«О любви так много песен сложено, я спою тебе, спою еще одну…»

31.12.09 12:49С годом «янукюли»!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 29.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:46Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

12:34Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои

12:03В Испании создан принтер, печатающий человеческую кожу

11:50Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 дважды проиграли во Львове

11:40На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах

11:24«Эффективный» менеджмент правительства может привести к обнищанию николаевцев — Ясинский

11:06Сегодня родился русский писатель и драматург Антон Чехов

11:00В сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность

10:50Вива, Куба! Вива, Революция!

10:44Николаевцев учили, как сделать отдых на льду безопасным

10:40Обладатели грин-карт из семи стран попали под запрет на въезд в США

10:20Chanel представил высокую ювелирную коллекцию

10:03Мужественная лирика доктора Богданова

09:45Грибы защитят от старческого слабоумия

09:30У Миколаєві відбувся концерт з нагоди дня народження Моцарта

09:30В Гондурасе петуха посадили в тюрьму

09:18В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии

09:16Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину

09:10Задержан за распространение в сети порнографии

08:53Филипп Старк разработал смартфон будущего

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: Дональд Трамп

15.01.17 12:461230

Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации

15.01.17 12:591040

Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев

15.01.17 13:151060

Сутки в АТО: десятки обстрелов, есть потери

15.01.17 13:271850

Тарифы на холодную воду в Николаеве в январе 2017 года

Самые читаемые

17.01.17 18:0017650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212210

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266850

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416710

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама