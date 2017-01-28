Украина сегодня отмечает юбилей госфлага

28.01.17 13:07Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием.

28 января 1992 года Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием на своей странице в Facebook.

"В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни", - отметил он.

28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление “О Государственном флаге Украины”, в соответствии с которой было принято: “Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3”.

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Суббота, 28.01.2017

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