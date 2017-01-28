Какой сегодня праздник: 28 января - Новый год по лунному календарю и Международный день защиты персональных данных

28.01.17 10:50Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

28 января во многих странах мира отмечается сразу два праздника: Международный день защиты персональных данных и Новый год по лунному календарю

Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. В некоторых странах этот праздник еще называют Днем конфиденциальности.

26 апреля 2006 года комитет министров Совета Европы принял решение ввести этот праздник. Дата 28 января была выбрана не просто так. Именно 28 января 1981 года была подписана Конвенция Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

В данной конвенции указано, что при обработке персональных данных должны всегда учитываться принципы добросовестности и законности персональных данных. Персональные данные должны использоваться исключительно для законных целей.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности. Уровень защиты должен исключать случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В современной мире стремительного развития информационной и телекоммуникационной сферы, а также внедрением новых технологий и процессов глобализации, эта Конвенция стала базой для создания новых положений, направленных на защиту персональных данных.

Эксперты ЕС продолжают разрабатывать нормы, регулирующие получение, хранение и использование персональных данных. Евросоюз планирует на законодательном уровне ввести более высокий уровень ответственности владельцев и распорядителей баз персональных данных, а также уменьшить риск их распространения в сети.

Новый год Китай

Также сегодня во многих странах мира отмечают Новый год по лунному календарю. Из-за того, что изначально он праздновался в Поднебесной, этот праздник часто называют «китайским» Новым годом. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, в Китае длятся 15 дней. На этот период там приостанавливают работу многие учреждения и компании. Кстати, во многих азиатских странах Новый год по лунному календарю – государственный праздник. Его с радостью отмечают представители всех конфессий и национальностей.

Одна из традиций данного праздника – богатый новогодний ужин. На столе должно стоять как можно больше различных блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.

И если первый день празднований в основном все проводят дома, то все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья и костюмированные шествия.

Похожие новости

27.01.17 13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

26.01.17 20:39Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

31.12.13 11:59Ю. Гранатуров поздравил николаевцев с Новым годом (видео)

01.01.10 00:35«О любви так много песен сложено, я спою тебе, спою еще одну…»

31.12.09 12:49С годом «янукюли»!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 28.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:48На Николаевщине воры вынесли с фермы почти 60 кг пшеницы

11:41В Кувейте во время массовой казни повесили принца

11:24В Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна

11:14Сельские школы должны избавиться от чувства вторичности - Алексей Мирошниченко

10:59В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами – NASA

10:50Какой сегодня праздник: 28 января - Новый год по лунному календарю и Международный день защиты персональных данных

10:35Нацкомиссия объяснила новые изменения в платежках за газ

10:23В субботу по всей Украине потеплеет

10:07Николаевцам становится все труднее оплачивать тарифы

09:45В Киевской области два массовых отравления детей

09:31Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

09:18Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

09:00Сегодня родился русский философ, поэт, публицист Владимир Соловьев

08:47Николаевцев приглашают на концерт памяти Высоцкого

08:30Украинец может сразиться за титул чемпиона мира

08:16На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

08:10Умер британский актер Джон Херт

08:00Луценко: Убитые копы в Княжичах сами грабили дом

 27.01

21:20С окончание рабочей недели! Ах, как хорошо! Пятница!

20:47Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.01.17 11:59850

Украина в 2016 запретила прокат 38 фильмов из РФ

14.01.17 12:20990

Родственники погибших николаевских дорожников требуют компенсации от виновника ДТП

14.01.17 12:36910

Глава «Укравтодора» призвал ввести плату за проезд грузовиков по дорогам

14.01.17 12:441060

У Баштанській ЦРЛ оновлено операційну кімнату

Самые читаемые

17.01.17 18:0017490

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211970

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266660

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416320

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама