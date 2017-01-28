Какой сегодня праздник: 28 января - Новый год по лунному календарю и Международный день защиты персональных данных

28 января во многих странах мира отмечается сразу два праздника: Международный день защиты персональных данных и Новый год по лунному календарю

Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. В некоторых странах этот праздник еще называют Днем конфиденциальности.

26 апреля 2006 года комитет министров Совета Европы принял решение ввести этот праздник. Дата 28 января была выбрана не просто так. Именно 28 января 1981 года была подписана Конвенция Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

В данной конвенции указано, что при обработке персональных данных должны всегда учитываться принципы добросовестности и законности персональных данных. Персональные данные должны использоваться исключительно для законных целей.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности. Уровень защиты должен исключать случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В современной мире стремительного развития информационной и телекоммуникационной сферы, а также внедрением новых технологий и процессов глобализации, эта Конвенция стала базой для создания новых положений, направленных на защиту персональных данных.

Эксперты ЕС продолжают разрабатывать нормы, регулирующие получение, хранение и использование персональных данных. Евросоюз планирует на законодательном уровне ввести более высокий уровень ответственности владельцев и распорядителей баз персональных данных, а также уменьшить риск их распространения в сети.

Также сегодня во многих странах мира отмечают Новый год по лунному календарю. Из-за того, что изначально он праздновался в Поднебесной, этот праздник часто называют «китайским» Новым годом. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, в Китае длятся 15 дней. На этот период там приостанавливают работу многие учреждения и компании. Кстати, во многих азиатских странах Новый год по лунному календарю – государственный праздник. Его с радостью отмечают представители всех конфессий и национальностей.

Одна из традиций данного праздника – богатый новогодний ужин. На столе должно стоять как можно больше различных блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.

И если первый день празднований в основном все проводят дома, то все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья и костюмированные шествия.