Сегодня родился русский философ, поэт, публицист Владимир Соловьев

28.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Владимир Сергеевич Соловьев родился (16) 28 января 1853 года в Москве.

Его отцом был выдающийся историк Сергей Михайлович Соловьев, а мать происходила из дворян. Следуя по стопам отца, Владимир окончил историко-филологический факультет Московского университета, затем защитил магистерскую и через короткое время – докторскую диссертации.

Некоторое время он преподавал в Московском университете, а в 1877 году переехал в Санкт-Петербург, где стал членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в университете.

Знакомство с Федором Достоевским сыграло большую роль в становлении Соловьева как философа, а Достоевский сделал его одним из прототипов Ивана и Алеши в романе «Братья Карамазовы».

В 1881 году участниками «Народной воли» был убит царь Александр II, и Соловьев выступил против смертной казни. Из-за этого ему пришлось уйти с должности преподавателя и заняться наукой и литературой.

Философия Владимира Сергеевича тесно связана с богословием, а реальной движущей силой, просветляющей мир, является красота (и в этом видится явное влияние Достоевского). Соловьев является автором таких известных произведений как «Духовные основы жизни», «История и будущность теократии», «Оправдание добра».

Поэзия Соловьева очень аллегорична и содержит много тайных знаков, которыми отличаются символисты. Основные мотивы его стихотворений – вечная женственность, мировая душа, предчувствия катастроф.

Почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности - Соловьев стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала 20 века, его труды и взгляды оказали влияние на религиозную философию таких русских философов, как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, братья Трубецкие, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, а также на творчество А.Белого, А.Блока и других.

К концу 1890-х годов здоровье Соловьева резко ухудшилось, и когда летом 1900 года он приехал в Москву, чтобы отдать в печать свой перевод Платона, то был уже тяжело болен.

Умер Владимир Сергеевич Соловьев (31 июля) 13 августа 1900 года в имении Узкое Московской губернии и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Суббота, 28.01.2017

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