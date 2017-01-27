Сегодня родился австрийский композитор и музыкант Вольфганг Моцарт

27.01.17 15:33Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Пожалуй, в музыке нет имени, перед которым человечество так благосклонно склонялось, так радовалось и умилялось. Моцарт – символ самой музыки...

Вольфганг Амадей Моцарт (нем. Wolfgang Amadeus Mozart) родился 27 января 1756 года в Зальцбурге.

Свой первый концерт для клавесина он сочинил в 1760 году, ему тогда было всего четыре года. А в возрасте шести лет Моцарт уже гастролирует и успешно выступает при дворе курфюрста Баварского. В том же 1762 году он дает сенсационные выступления в Вене.

Спустя два года были опубликованы первые 4 сонаты, написанные Моцартом для скрипки и клавесина. В том же году, во время поездки в Лондон, семилетний композитор написал еще шесть сонат для клавесина и скрипки.

До 1769 года Моцарт продолжает гастролировать по странам Европы. В том же году на родине Моцарта ставится его первая пьеса «Мнимая простушка». Через год он едет с гастролями в Италию, здесь ему сопутствует шумный успех. В возрасте 17 лет композитор был вынужден немного отойти от оперной музыки и по приказанию архиепископа писать много церковной хоровой музыки.

Ему было запрещено выезжать из Зальцбурга, хотя он к тому моменту был уже знаменитым композитором. В 1783—1785 годах созданы 6 знаменитых струнных квартетов, которые Моцарт посвятил Йозефу Гайдну, мастеру этого жанра, и которые тот принял с величайшим почтением. 16 июня 1782 года состоялась премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля» – первой оперы, написанной на немецком языке. А 1 мая 1786 года состоялась премьера оперы «Свадьба Фигаро», которой сопутствовал огромный успех.

Музыка из этой оперы стала народной. С 1786 года начинается необычайно плодовитая и неустанная деятельность Моцарта, которая была главной причиной расстройства его здоровья. Не успел соавтор Моцарта Лоренцо да Понте закончить либретто «Женитьбы Фигаро», как ему пришлось по требованию композитора спешить с либретто «Дон-Жуана».

Это великое произведение, не имеющее аналогов в музыкальном искусстве, увидело свет в 1787 году в Праге и имело ещё больший успех, чем «Женитьба Фигаро». Несмотря на успех Моцарта, его финансовое положение было не блестящим. После смерти императора Иосифа II в 1790 году материальные проблемы Моцарта оказались настолько сложными, что он должен был уехать из Вены от преследований кредиторов и артистическим путешествием хоть немного поправить свои дела.

В конце сентябре 1791 года в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения великого композитора.

А 5 декабря 1791 года Вольфганг Моцарт скончался в Вене от болезни, возможно, вызванной почечной инфекцией, хотя до сих пор причины смерти вызывают споры, включая версию об отравлении композитора.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 27.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:48Город вновь поможет ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ремонтировать теплосети

15:33Сегодня родился австрийский композитор и музыкант Вольфганг Моцарт

15:24На Николаевщине на ремонт школы украли 300 тысяч гривен: судят чиновника и подрядчика

14:57Поляки – украинцам: "Бандеру у нас никто не любит"

14:42Львов очищают от мусора перед приездом Гройсмана

14:31"Людям не платят – они увольняются", - Сенкевич.

14:27К 2020-му украинцев ждет еще одна "реформа Гройсмана"

14:11Как изменится курс доллара в феврале

13:53В субботу, 28 января, морозы пойдут на спад

13:44Тейлор Свифт показала клип к "На 50 оттенков темнее"

13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

13:20Букмекеры верят в победу МБК "Николаев" над БК "Запорожье"

13:10Курс валют на 27 января: гривна подешевела

12:55«Николаевводоканал» получит инвестиций на 17 миллионов гривен

12:39Николаев будет участвовать в конкурсе на концессию порта "Октябрьск"

12:21Правительство Украины готовит план реинтеграции Крыма

12:15Студентам николаевской "могилянки" уже неделю не приходит стипендия

12:00Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься

11:50Снежный плен: в Одесской области спасли трех человек

11:40Специалист из Киева займется Николаевским мусором

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.01.17 15:502260

Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

13.01.17 15:592430

Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

13.01.17 16:102100

Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

13.01.17 16:201880

Кто на свете всех щедрее?

Самые читаемые

17.01.17 18:0017300

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211760

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266430

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:415940

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама