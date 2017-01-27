Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в разное время.

Год Огненного Петуха начинается 28 января.

Так как наступление китайского Нового года высчитывается по лунному календарю, его начало может приходиться на разные дни.

Согласно древним традициям, Новый год в Китае и странах Юго-Восточной Азии отмечали целый месяц. Люди проводили это время со своими родными, веселились, ели и пили.

Уже в наши дни в преддверии Нового года миллионы китайцев отправляются к своим родным, с которыми принято отмечать праздник. В Китае в это время деловая жизнь замирает на две недели. Известно, что праздник отмечают на протяжении 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями.

На новогодние праздники люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями, подарками в виде денег в красных конвертах, и ожерелий из монет и мандаринов, как символа богатства. В течение этого времени в Китае проводятся веселые народные гулянья, ярмарки, костюмированные танцы и маскарадные уличные шествия.

В ожидании Нового года, китайцы меняют старую одежду на новую, убирают свои дома, чтобы благоприятная энергия свободно циркулировала в нем. Во время уборки выбрасывают весь хлам, накопленный за год. Дома украшаются мандаринами, обязательно восемью штуками — число, символизирующее бесконечность. Также жители Поднебесной готовят праздничные угощения. Любимым блюдом являются пельмени.

Год Огненного красного петуха символизируют все оттенки красного (от розового до бордо), оранжевый, желтый, огненный, охристый, золотой и т.д. А талисманом китайского Нового года является креативный, блестящий, популярный у лиц противоположного пола, но при этом домовитый Петух.

Стоит сказать, что китайский Новый год — один из самых важных восточных праздников, который отмечают не только в Азии. Это праздник ждут во всем мире.

Кстати, китайцы живут по своему календарю, поэтому их летоисчисление, которое основывается на лунном календаре, не совпадает с общепринятым в мире.

По китайскому календарю, 28 января наступит 4715 год и продлится он до 15 февраля 2018 года, когда на смену ему придет год Желтой Собаки.