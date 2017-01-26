Китайский Новый год 2017: как правильно встречать

26.01.17 20:39Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год в разное время

. Год Огненного Петуха 2017 начинается 28 января в 4 часа и 8 минут ночи, по тбилисскому времени.

Согласно данным астрологов, этот год будет насыщен эмоциональными переживаниями, важными и запоминающимися событиями. Также в 2017 году каждого ждет что-нибудь особенное.

Как правило, люди, рожденные под данным знаком, любят очаровывать окружающих, обожают внимание и хвалу, обычно нуждаются в комплиментах и восхищении. В 2017 году астрологи рекомендуют им ставить перед собой масштабные цели и добиваться их.

Как известно, традиционно в Китае в это время на 2 недели деловая жизнь замирает. Праздник отмечается 15 дней, каждый из них отличается своими традициями и обычаями.

Новый год 2017 пройдет под знаком эмоционального, активного и страстного Петуха. Поэтому чтобы угодить Петуху, необходимо продумать все до мелочей – ведь от того как мы встретим его, будет зависеть наш успех на протяжении целого года.

По традиции Новый год встречают вместе со своими родными и близкими людьми, поскольку праздник считается семейным и называется «День воссоединения семьи» или «Встреча после разлуки».

На новогодние праздники люди ходят друг к другу в гости с поздравлениями, зачастую дарят друг другу красные конверты с деньгами, а также ожерелья из монет и мандарины, как символа богатства.

Что касается угощений, то любимым блюдом по традиции являются пельмени в форме слитка золота - символа достатка. Часто дома украшаются 8-ю мандаринами ( число, которое символизирует бесконечность).

Астрологи также отметили, что в году Огненного Петуха будут преобладать красные, оранжевые и желтые тона, поэтому на новогоднюю вечеринку стоит надеть вещи, в которых преобладает один либо несколько из этих тонов. Различные тона, напоминающие оттенки языков пламени, а также фиолетовый, золотистый и серебристый, принесут удачу и будут актуальны в наряде как у женщин, так и у представителей сильного пола.

Подчеркнем, что в целом Год Петуха обещает быть очень плодотворным и щедрым на шансы для каждого человека проявить себя в том или ином деле. Всех знаков Зодиака ждут позитивные изменения по всем направлениям.

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Четверг, 26.01.2017

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