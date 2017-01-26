Сегодня День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января 1993 года был подписан Закон № 2939-XII «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине».

С тех пор 26 января в стране отмечается профессиональный праздник — День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

Контрольно-ревизионная служба вошла в систему органов государственной исполнительной власти Украины, а её функциями были определены: проведение ревизий и проверок финансовой деятельности, состояния сохранности денежных средств и материальных ценностей, достоверности учета и отчетности, а также ревизии и проверки полноты оприходования, правильности расходования и сохранности валютных средств в министерствах и других органах исполнительной власти, в государственных фондах, в бюджетных учреждениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают средства из бюджета и из государственных валютных фондов.

А «главной задачей государственной контрольно-ревизионной службы является осуществление государственного финансового контроля за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов ... и за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса».

В декабре 2010 года, согласно Указу президента страны «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», контрольно-ревизионная служба была реорганизована в Государственную финансовую инспекцию Украины, которую в 2015 году реорганизовали в Государственную аудиторскую службу. В свой же профессиональный праздник сотрудники данной государственной службы не только получают поздравления от руководства и коллег на торжественных мероприятиях, но и подводят итоги своей работы.