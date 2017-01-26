Сегодня родился японский предприниматель и основатель компании Sony Акио Морита

26.01.17 08:46Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony - Акио Морита стал легендой еще при жизни.

У него было множество амплуа: физик, инженер, изобретатель, бизнесмен, спортсмен... Благодаря деятельности этого удивительного человека фраза «Made in Japan» стала своеобразным гарантом качества.

Он внес огромный вклад в то, что Япония стала своего рода торговой маркой, признанной во всем мире. Акио Морита (Akio Morita) родился 26 января 1921 года в Нагое, в семье почтенных винокуров. Его родители варили саке (рисовую водку), рассчитывая, что со временем семейное дело возглавит старший сын.

Однако, Акио не желал изучать древнее мастерство. Его интересовали математика и физика. Окончив школу, Акио поступил на физический факультет Императорского университета в Осаке. После окончания учебы в 1944 году получил диплом. Через несколько месяцев он получил приглашение на работу в городок Ёкосука, в авиационные исследовательские лаборатории «Компании точных инструментов Японии». Директор компании Масару Ибука, просматривая списки выпускников Университета, обратил внимание на Акио Мориту, как на молодого и перспективного ученого.

Сотрудничество с Моритой оказалось для него очень плодотворным: молодой физик уступал Ибуке в опытности, зато был щедр на идеи. Дела «Компании точных инструментов» шли в гору. История корпорации Sony началась в послевоенном 1946 году в Токио. Бывшие коллеги Масару Ибука и Акио Морита решили начать все сначала и основать собственное дело. Они сложили капиталы и основали фирму с уставным капиталом в 375 долларов по тогдашнему курсу. Практически с самого начала корпоративная политика Sony удачно сочетала чисто японские черты — продуманность, требовательность к себе и партнерам, настойчивость и неформальный подход к делу — с традициями западноевропейского бизнеса — открытостью, свободной внутренней структурой, системой бонусов и поощрением инициативы.

В 1959 году Морита занимает пост вице-президента корпорации Sony, а в 1971 году становится президентом этой, уже хорошо зарекомендовавшей себя корпорации. Морита был награжден Медалью Альберта Британским Королевским Обществом Искусств в 1982 году — став первым японцем, получившим это звание. Двумя годами позже Морита получил престижный Национальный Орден Почетного легиона, а в 1991 году был награждён Орденом Святого Сокровища Первой Степени от императора Японии. Акио Морита умер от пневмонии 3 октября 1999 года в Токио в возрасте 78 лет. Его перу принадлежит книга воспоминаний «Сделано в Японии».

Сотрудничество с Моритой оказалось для него очень плодотворным: молодой физик уступал Ибуке в опытности, зато был щедр на идеи.

Дела «Компании точных инструментов» шли в гору. История корпорации Sony началась в послевоенном 1946 году в Токио. Бывшие коллеги Масару Ибука и Акио Морита решили начать все сначала и основать собственное дело.

Они сложили капиталы и основали фирму с уставным капиталом в 375 долларов по тогдашнему курсу. Практически с самого начала корпоративная политика Sony удачно сочетала чисто японские черты — продуманность, требовательность к себе и партнерам, настойчивость и неформальный подход к делу — с традициями западноевропейского бизнеса — открытостью, свободной внутренней структурой, системой бонусов и поощрением инициативы.

В 1959 году Морита занимает пост вице-президента корпорации Sony, а в 1971 году становится президентом этой, уже хорошо зарекомендовавшей себя корпорации. Морита был награжден Медалью Альберта Британским Королевским Обществом Искусств в 1982 году — став первым японцем, получившим это звание. Двумя годами позже Морита получил престижный Национальный Орден Почетного легиона, а в 1991 году был награждён Орденом Святого Сокровища Первой Степени от императора Японии. Акио Морита умер от пневмонии 3 октября 1999 года в Токио в возрасте 78 лет. Его перу принадлежит книга воспоминаний «Сделано в Японии».

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