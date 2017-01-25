Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки Президент Украины совершил официальный визит в Финляндию, где его с супругой принял глава страны Саули Ниинистьо. Во время официального визита в Финляндию президента Украины Петра Порошенко наградили почетной медалью города Хельсинки, сообщили в пресс-службе главы государства. Почетную медаль города Хельсинки разработал скульптор Хейкки Хайваоя в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама