11.01.17 13:041650
Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки
|25.01.17 08:45
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Президент Украины совершил официальный визит в Финляндию, где его с супругой принял глава страны Саули Ниинистьо.
Во время официального визита в Финляндию президента Украины Петра Порошенко наградили почетной медалью города Хельсинки, сообщили в пресс-службе главы государства.
Почетную медаль города Хельсинки разработал скульптор Хейкки Хайваоя в 1965 году.
С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.