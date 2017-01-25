Сегодня День Татьяны – праздник студентов

Татьянин день- праздник, который отмечают 25 января иначе называют » День студента»

История гласит, что 25 января празднуется день рождения святой мученицы Татьяны или день студентов Московского университета. Теперь же поздравления с днем Татьяны – одни из самых популярных в России и Украине. Святая Татьяна считалась дочерью знатного римлянина, тайно принявшая христианство,и была казнена где-то в 226 году после отказа отцу принять язычество. Но так сложилась история, что именно в этот день 25 числа 1755 года, императрица Елизавета Петровна после разговора со своим большим другом, графом Шуваловым подписала указ о утверждении «Московского университета». Граф сам выбирал дату, и выбрал день рождения своей покойной матери, который совпал с уже тогда отмечавшимся днем святой Татьяны. Именно с тех пор мученица считается покровительницей студентов.

Со второй половины 19-го века, этот день стали отмечать как неофициальный день студента. При этом праздник отмечали не только студенты Московского университета, но и студенты других учебных заведений страны - сообщает globalist.org.ua