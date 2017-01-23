Скончался вице-адмирал ВМС Украины Владимир Безкоровайный Под его руководством отряд украинских боевых кораблей с подразделением морской пехоты совершил трансатлантический поход к берегам США. 23 января ушел из жизни заместитель министра обороны - командующий Военно-морских сил Украины в 1993-1996 годах, вице-адмирал Владимир Безкоровайный. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины. В условиях безумного противодействия со стороны Российской Федерации, вице-адмирал Безкоровайный, не колеблясь, делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей ВМС, развития Украины как морского европейского государства, - сказано в сообщении. Безкоровайный организовывал походы кораблей ВМС в порты Франции, Абу-Даби, Италии, Болгарии, Румынии, Турции и США. После ухода в запас занимался активной общественной и научной деятельностью. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама