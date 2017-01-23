10.01.17 07:402080
Скончался вице-адмирал ВМС Украины Владимир Безкоровайный
|23.01.17 20:04
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Под его руководством отряд украинских боевых кораблей с подразделением морской пехоты совершил трансатлантический поход к берегам США.
23 января ушел из жизни заместитель министра обороны - командующий Военно-морских сил Украины в 1993-1996 годах, вице-адмирал Владимир Безкоровайный.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.
- В условиях безумного противодействия со стороны Российской Федерации, вице-адмирал Безкоровайный, не колеблясь, делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей ВМС, развития Украины как морского европейского государства, - сказано в сообщении.
Безкоровайный организовывал походы кораблей ВМС в порты Франции, Абу-Даби, Италии, Болгарии, Румынии, Турции и США.
После ухода в запас занимался активной общественной и научной деятельностью.