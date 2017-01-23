Ушёл из жизни один из лучших врачей-фтизиатров Николаева Павел Свердлов

23.01.17 19:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 22 января не стало заместителя главного врача областного противотуберкулезного диспансера Павла Свердлова.

Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны здоровья Николаевской ОГА, пишет "Новостной Николаев"

Трудовой стаж Павла Александровича насчитывал 39 лет. За это время он прошел путь от врача-интерна, ординатора , заведующего геронтологическим отделением до заместителя главного врача по медицинской части, кем и проработал с 2000 года. Все свои силы он вкладывал в повышение качества в оказании помощи больным туберкулезом.

Пациенты всегда будут помнить его чуткость. Коллеги и подчиненные – его справедливость и требовательность. Павел Александрович воспитал несколько поколений молодых фтизиатров, пытаясь привить им те же высокие принципы человеколюбия и профессионализма. Смерть Павла Александровича стала утратой для всего сообщества медиков Николаева, а в особенности коллектива Николаевского областного противотуберкулезного диспансера.

Прощание с Павлом Александровичем назначено на 24 января, с 10 до 12.00, в конференц-зале областного противотуберкулезного диспансера.

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Понедельник, 23.01.2017

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