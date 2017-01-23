Сегодня родился французский художник Эдуард Мане

Эдуард Мане родился в семье крупного чиновника 23 января 1832 года в Париже

Рисовать он начал еще в колледже. Воспротивившись предназначавшейся ему карьере юриста, поступил в морскую школу.

В 1848 году отправляется в поход на корабле в Рио-де-Жанейро. «Любитель абсента» В начале 1850 года Мане учится в Школе изящных искусств в Париже. Много путешествует, посещает Нидерланды, Австрию, Италию, а позже Германию, Испанию и Англию. Его интересуют «секреты» живописи старых мастеров – Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Халса, Ватто и Шардена, а среди новых – Делакруа.

Мане часто делает копии с понравившихся ему произведений, порой довольно произвольные.

Первое значительное произведение Мане – картина «Любитель абсента» (1858-1859), в которой в традиции живописи Веласкеса представлен пропойца, наследник романтических бродяг. В традициях старых мастеров исполнен и «Портрет родителей» (1860), выполненный как жанровая картина. Одновременно художник разрабатывает «испанскую» тему – создает «Лолу из Валенсии» (1862), «Гитарерро» и «Викторина Меран в костюме эспады.

В 1863 году Мане пишет картину «Завтрак на траве», следом – «Олимпию». В представленном на них образе обнаженной женщины на ложе, напоминающем традиции жанра у Джорджоне, Тициана, Веласкеса, Гойи и Энгра, присутствуют и приметы нового времени – черты марионетки и фетиша.

Этим двум картинам сильно досталось от критиков. Новаторские приемы искусства Мане, вызывающие сопротивление публики, притягивали к нему молодых художников, ищущих новые выразительные средства в живописи.

Вокруг Мане начали группироваться Дега, Писсарро, Клод Моне, Ренуар и Сислей.

Им импонировало не только новаторство Мане, но и его образованность, глубокие познания в истории живописи, владение всеми приемами живописной и графической техники.

Непосредственными ученицами Мане являлись Б.Моризо, Е.Гозалес и М.Кэссет, однако он оказал значительное влияние на всю группу художников-импрессионистов. «Завтрак на траве» Мане говорил: «Наш долг – извлечь из нашей эпохи все, что она может нам предложить, не забывая о том, что было открыто и найдено до нас».

Он обращался к самым разным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта. Творчество Мане вдохнуло новую жизнь во французское искусство 19 века и во многом определило основные пути дальнейших художественных исканий.

Эдуард Мане умер 30 апреля 1883 года в Париже.