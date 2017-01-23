Церковный календарь на 2017 год: православные праздники и посты по дням

Самый большой православный праздник - Пасха в 2017 году будет праздноваться 16 апреля. Перед этим праздником многие люди придерживаются Великого поста, который считается самым строгим и длинным. Какие еще праздники и посты ждут православных верующих в этом году?

Церковные праздники и посты в 2017 году

Двунадесятые праздники в 2017 году

Рождество Христово - 7 января 2017 года. Крещение Господне (Богоявление) - 19 января 2017 года . Сретение Господне - 15 февраля 2017 года. Благовещение Пресвятой Богородицы -7 апреля 2017 года. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)- 9 апреля 2017 года. Вознесение Господне - 26 мая 2017 года День Святой Троицы (Пятидесятница)- 4 июня 2017 года. Преображение Господне - 19 августа 2017 года. Успение Пресвятой Богородицы - 28 августа 2017 года. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября 2017 года. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября 2017 года. Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2017 года.

Великие церковные праздники в 2017 году

Обрезание Господне (Святителя Василия Великого) - 14 января 2017 года. Рождество Иоанна Предтечи - 7 июля 2017 года. Апостолов Петра и Павла - 12 июля 2017 года. Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября 2017 года. Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября 2017 года.

Средние церковные праздники в 2017 году

12 февраля 2017 года - Трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 6 мая 2017 года- Великомученика Георгия Победоносца 21 мая 2017 года - Апостола Иоанна Богослова 22 мая 2017 года - Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай). 24 мая 2017 года - Равноапостольных Кирилла и Мефодия. 28 июля 2017 года - Равноапостольного князя Владимира. 9 октября 2017 года - Апостола Иоанна Богослова. 26 ноября 2017 года - Святителя Иоанна Златоуста. 19 декабря 2017 года - Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай).

Церковные православные посты в 2017 году

Многодневные посты

Великий пост в 2017 году - с 26 февраля по 16 апреля. С особой строгостью следует соблюдать пост в первую и страстную седмицы. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Петров пост в 2017 года - с 12 июня по 11 июля. Петров пост длится на протяжении шести недель. Этот пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения. Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. В понедельник можно горячую пищу без масла. В остальные дни – рыба, грибы, крупы с растительным маслом.

Успенский пост в 2017 году - с 14 по 27 августа. Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Понедельник, среда, пятница – сухоядение. Вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день также разрешается в Успенье, если он придется на среду или пятницу.

Рождественский пост - с 28 ноября 2017 года по 6 января 2018 года. Этот пост установлен для того, чтобы принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.

Если праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, то разрешается рыба. После дня памяти Святителя Николая и до предпраздненства Рождества разрешается рыба в субботу и воскресенье. В предпраздненство нельзя есть рыбу во все дни, в субботу и воскресенье разрешается пища с маслом.

В сочельник нельзя есть пищу до появления первой звезды, после чего принято вкушать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

Однодневные посты

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и святок. Крещенский сочельник - 18 января 2017 года. Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября 2017 года. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября 2017 года.

Сплошные недели в которых нет поста

Святки в 2017 году - с 7 по 17 января. Неделя Мытаря и Фарисея в 2017 году - с 5 по 12 февраля. Масленица в 2017 году (Сырная неделя) - с 20 по 26 февраля. Светлая Пасхальная неделя в 2017 году - с 17 по 23 апреля. Троицкая неделя в 2017 году - с 5 по 11 июня.

Родительские субботы в 2017 году (дни поминовения усопших)

Вселенская родительская суббота (мясопустная) в 2017 году - 18 февраля 2017 года. Суббота 2 седмицы Великого поста - 11 марта 2017 года. Суббота 3 седмицы Великого поста - 18 марта 2017 года. Суббота 4 седмицы Великого поста - 25 марта 2017 года. Поминовение усопших воинов - 9 мая 2017 года. Радоница в 2017 году - 25 апреля 2017 года. Троицкая родительская суббота в 2017 году - 3 июня 2017 года. Димитриевская родительская суббота - 4 ноября 2017 года.