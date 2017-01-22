Сегодня в Украине отмечают День соборности

22.01.17 09:17Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 22 января, в Украине отмечается государственный праздник – День Соборности, в честь обнародования Акта Злуки в 1919 году.

В 09:30 президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Соборности Украины, которое пройдет в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.

В 12:00 на столичной улице Сечевых Стрельцов, 24 ожидается открытие мемориальной доски полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу.

Также состоится традиционное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Напомним, в январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор.

22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт Злуки (Велика Злука) – акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Кроме того, на год раньше – 22 января 1918 года – был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.

День Соборности Украины отмечается в соответствии с указом президента Украины №42/99 от 21 января 1999 года.

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